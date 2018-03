Deutschland gegen Spanien live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

George Best: Nordirlands Idol trat nach der verpassten WM-Qualifikation 1978 und entnervt von mehreren Morddrohungen der irischen Terror-Organisation IRA aus dem Nationalteam zurück. Coach Billy Bingham konnte den bereits 36-Jährigen und von seiner Alkoholsucht gezeichneten Best 1982 nicht zur WM-Teilnahme in Spanien überreden.

George Best: Nordirlands Idol trat nach der verpassten WM-Qualifikation 1978 und entnervt von mehreren Morddrohungen der irischen Terror-Organisation IRA aus dem Nationalteam zurück. Coach Billy Bingham konnte den bereits 36-Jährigen und von seiner Alkoholsucht gezeichneten Best 1982 nicht zur WM-Teilnahme in Spanien überreden. © Imago

Bernd Trautmann: Der 2013 mit fast 90 Jahren verstorbene ehemalige Klasse-Torhüter aus Bremen wurde in England ab 1949 zum Liebling der Massen. Unvergessen: Sein Pokalsieg mit Manchester City 1956 mit angebrochenem Genick. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte Trautmann (m., mit Thomas Hässler und Andy Möller, 1996) nie. Bundestrainer Sepp Herberger setzte nicht auf „Legionäre“. Immerhin: 1966 war er beim WM-Turnier in England Attaché der DFB-Delegation. © Imago

David Ginola: Wohl selten machte Frankreich eine Niederlage so sehr an einem Spieler fest wie beim 1:2-„Aus“ in der WM-Quali 1993 gegen Bulgarien. Nationalcoach Gérard Houllier nannte Ginola einen „Dreckskerl“, die französische Presse prangerte ihn für seinen entscheidenden Fehlpass an. Im Team verkrachte sich der Exzentriker mit anderen Führungsspielern wie Marcel Desailly oder Didier Deschamps und zog sich 1995 aus der „Équipe Tricolore“ zurück.

Ryan Giggs: Der geniale Dribbler aus Wales gilt mit 36 Titeln als erfolgreichster Fußballer aller Zeiten. Nur eine WM-Teilnahme fehlt in der unglaublichen Karriere des Ryan Giggs. Die späte Belohnung: In London 2012 kam Giggs bei Olympia mit dem gesamt-britischen Fußballteam doch noch zu „seinem“ großen Turnier. © Imago