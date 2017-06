Deutschland gegen Tschechien: Die U21-EM im Liveticker

Serge Gnabry, Saúl Niguez, Gianluigi Donnarumma: Der SPORTBUZZER zeigt euch die Stars der U21-EM. © imago/Montage

Gianluigi Donnarumma (Italien): Der 18-jährige Gianluigi Donnarumma (Marktwert: 25 Millionen Euro) vom AC Mailand gilt als das weltweit größte Torwarttalent. Auch er wird in Polen in einer Gruppe mit Deutschland um das Weiterkommen kämpfen. Anfang Oktober 2016 wurde der groß gewachsene Donnarumma (1,96 Meter) von der britischen Tageszeitung „The Guardian“ als bestes Talent des Jahrgangs 1999 ausgezeichnet. Schon jetzt wird darüber spekuliert, dass wenn Torwartlegende Gianluigi Buffon (39) zum Ende der Saison 2018 bei Juventus Turin seine Karriere beendet, Vornamensvetter Donnarumma sein Nachfolger bei der „alten Dame“ werden könnte. Pikant: Seinen bis 2018 laufenden Vertrag verlängert er nicht. © imago

Federico Bernardeschi (Italien): Laut transfermarkt.de hat er einen Marktwert von 30 Millionen Euro. Für AC Florenz kam er in der Saison auf 42 Einsätze in der Serie A, Europa League und der Coppa Italia, schoss dabei 14 Tore und legte fünf Treffer auf. © imago

Renato Sanches (Portugal): Ein alter Bekannter aus der Bundesliga! Beim portugiesischen Nachwuchs steht mit Renato Sanches (Marktwert: 30 Millionen Euro) ein Europameister im Team. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler vom FC Bayern will das Turnier in Polen nutzen, um nach einer enttäuschenden ersten Saison in Deutschland Selbstvertrauen zu tanken. Erst im vergangenen Sommer wechselte der als Jahrhunderttalent angekündigte Sanches für satte 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum Rekordmeister. Beim FC Bayern tat er sich über große Teile der Saison aber sehr schwer. Der Hoffnungsträger Portugals in Polen bleibt er trotzdem. © imago

Gonçalo Guedes (Portugal): Der 20-Jährige wechselte im Winter für 30 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Paris Saint-Germain. Mit PSG wurde er direkt Pokalsieger. In den drei Jahren zuvor holte der Rechtsaußen mit Benfica immer die portugiesische Meisterschaft. © imago

Dawid Kownacki (Polen) : Viele Scouts werden auch ein Auge auf den polnischen Angreifer Dawid Kownacki (Marktwert: 1,5 Millionen Euro) werfen. Der 20-Jährige gilt in seinem Heimatland als der nächste Robert Lewandowski – wie einst der Superstar des FCB geht auch er für Lech Posen auf Torejagd. Für diesen Klub spielt er bereits seit seinem achten Lebensjahr und schießt dort jede Menge Tore. „Ich habe viele talentierte Spieler in der Jugend von Lech gesehen und kann ehrlich sagen, dass Kownacki einmalig ist. Hier entwickelt sich ein neuer Robert Lewandowski“, sagt Piotr Reiss, der selbst für Hertha BSC in der Bundesliga auf Torejagd ging. Bereits im Jahr 2011 sorgte Kownacki für Aufsehen, als er einen Hattrick für Polens U15 beim 5:3-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Deutschland erzielte. © Getty

Calum Chambers (England) : Der britische Verteidiger Calum Chambers (22 Jahre alt, Marktwert 12 Millionen Euro) spielte bereits in der Champions League und gab schon vor knapp drei Jahren sein Debüt für die englische A-Nationalmannschaft. Nun verstärkt der Profi von Premier-League-Topklub Arsenal London die U21 seines Landes. Einer der Höhepunkte seiner bisherigen Karriere: die Nominierung für den „Golden Boy“ 2014, eine Auszeichnung, die seit 2003 vom italienischen Fußballfachblatt „Tuttosport“ an den besten U21-Spieler Europas vergeben wird. Bereits Weltstars wie Lionel Messi (FC Barcelona), Wayne Rooney und Paul Pogba (beide Manchester United) wurden in ihren jungen Jahren allesamt als „Golden Boy“ ausgezeichnet. © Getty

Patrik Schick (Tschechien): Mit zehn Treffern in nur neun Quali-Spielen schoss der 21-Jährige die tschechische U21 quasi im Alleingang zur EM-Endrunde nach Polen. Das weckt Begehrlichkeiten. Sein Wechsel von Sampdoria Genua zum italienischen Serienmeister Juventus Turin ist wohl fix. Kolportierte Ablösesumme: 30,5 Millionen Euro.

Max Meyer (Deutschland): Der 21-Jährige ist einer der Stars der deutschen Mannschaft. Der offensive Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 16 Millionen Euro. Für die U21 erzielte er bislang sechs Tore. © imago

Serge Gnabry (Deutschland): Der Mittelfeldspieler wird Werder Bremen verlassen und zum FC Bayern München wechseln. Für fünf Millionen Euro Ablöse kam Gnabry 2016 vom FC Arsenal, spielte bereits zweimal für die A-Nationalmannschaft. © imago

Saúl Niguez (Spanien): Mit 22 Jahren prägt er das Spiel von Atlético Madrid. Der Mittelfeldspieler hat laut transfermarkt.de aktuell einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League erzielte der U19-Europameister von 2013 zuletzt das frühe 1:0 gegen Real Madrid. © imago

Iñaki Williams (Spanien): Der Rechtsaußen ist Stammspieler bei Athletic Bilbao in der spanischen ersten Liga. In der abgelaufenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend acht Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor. © imago

Héctor Bellerín (Spanien): Beim FC Arsenal ist Bellerín Stammspieler, kam in der Premier League, in der Champions League und dem FA Cup zum Einsatz. 2016 feierte er sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft, spielte in der Jugend auch für Barcelona. © imago