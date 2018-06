Das gespaltene Land: Warum das DFB-Team an der WM-Euphorie noch arbeiten muss

Anzeige

Da standen sie in Dreierreihen hinter den Absperrgittern. In Deutschland-Trikots, bewaffnet mit Kugelschreibern, Handys und Kameras. Stundenlang warteten Eltern mit ihren Kindern auf die Ankunft der deutschen Nationalmannschaft im beschaulichen Eppan in Südtirol – und dann war alles so schnell vorbei. Die Tore des Hotels gingen auf, der abgedunkelte Bus fuhr rein, Tür zu – das war es. So oder ähnlich spielten sich auch die nächsten zwei Wochen im Trainingslager ab. Die Fans vor dem schicken Teamhotel wurden von Tag zu Tag weniger, das Kopfschütteln über die Abschottung des DFB-Teams immer heftiger.

Es waren sinnbildliche Szenen. Mittlerweile ist die Mannschaft im weniger schicken, aber genauso abgeschotteten Watutinki vor den Toren von Moskau angekommen und startet heute (17 Uhr) gegen Mexiko in die WM-Endrunde in Russland. „Wir wollen, dass es endlich losgeht“, sagt Jérôme Boateng voller Vorfreude. „Wir wollen 80 Millionen Leute zum Jubeln bringen“, ergänzt Timo Werner euphorisch. Doch in der Heimat will vor dem ersten Anpfiff keine richtige Euphorie aufkommen, im Gegenteil. Zu durchwachsen waren die Ergebnisse der Vorbereitung. Und viel entscheidender: Das Land wirkt gespalten. Selten wurde vor einem Turnier so viel, so intensiv und vor allem so unterschiedlich über diverse Themen diskutiert.

In vier Wochen sind wir wieder Weltmeister - oder in vier Wochen waren wir Weltmeister. Bildet Euch Eure eigene Meinung. Der SPORTBUZZER macht eine Bestandsaufnahme. Die Erdogan-Affäre Das Dauerthema der vergangenen Wochen war hausgemacht. Ilkay Gündogan und Mesut Özil hatten sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten und zu Propaganda-Zwecken missbrauchen lassen. Was folgte, war eine Staatsaffäre. Es gab ein inszeniertes Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine mannschaftsinterne Aussprache, eine Richtigstellung von Gündogan, der sich „zu den deutschen Werten bekannte“. Özil schweigt bis heute. Dass die dumme Aktion sich auch auf den Rasen übertrug, bekamen die Spieler dann bei den Testspielen zu spüren. In Klagenfurt waren die Pfiffe gegen Özil und Gündogan noch überhörbar, beim Heimspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien heftig. So heftig, dass Gündogan in der Kabine sogar in Tränen ausbrach und laut Bundestrainer Joachim Löw „aufgebaut werden musste“.

DFB-Präsident Reinhard Grindel vermutet hinter den Pfiffen „ein gesellschaftliches Problem“. Ob dem tatsächlich so ist, lässt sich schwer überprüfen. Fakt ist, dass ganz Deutschland über die Affäre diskutiert. Nicht wenige sind der Meinung, dass man Özil und Gündogan hätte nach Hause schicken müssen, weil sie den Erfolg der Mannschaft gefährden. Toni Kroos brachte die bundesweite Debatte am besten auf den Punkt: „Der eine verurteilt die Aktion, und das kann man bestimmt auch, wünscht einem nur das Schlechte. Auf der anderen Seite hätte er es wahrscheinlich auch gerne, dass sie Deutschland zum Titel schießen. Das ist dann ein Konflikt, der funktioniert nicht.“ Löw will auf die beiden nicht verzichten und verspricht: „Wir stehen hinten Mesut und Ilkay.“ Aber tun dies auch die Anhänger, oder gibt es auch am Sonntag wieder Unmutsbekundungen beim Auftaktspiel?

Das Aus von Sané und Wagner Bis auf die Insel sorgte Löws Entscheidung, Leroy Sané aus dem WM-Kader zu streichen, für Aufregung. „Sind die irre?“, fragte die englische Presse nach dem Verzicht auf den „Rookie of the year“ der Premier League, der zehn Tore und 15 Vorlagen für Meister Manchester City lieferte. Auch in Deutschland schüttelten viele Fans und Experten den Kopf. Schon bei der vorläufigen Kadernominierung hatte der Bundestrainer für Gesprächsstoff gesorgt, weil er auf Bayerns Sandro Wagner verzichtete und stattdessen Nils Petersen mitnahm. Beim DFB will man keine unbequemen Spieler, lautet der Vorwurf, den es bereits in der Vergangenheit des Öfteren gab. Wer Sanés teilweise überhebliches Auftreten auf und neben dem Platz beobachtete, fand aber durchaus auch Argumente gegen ihn. Spätestens wenn Deutschland im Turnierverlauf einen pfeilschnellen Konterspieler oder einen kopfballstarken Brecher vermissen wird, wird die Sané-Wagner-Diskussion wieder aufflammen.

Die Neuer-Entscheidung Acht Monate fehlte Manuel Neuer aufgrund eines Mittelfußbruchs, absolvierte vor der WM gerade mal eineinhalb Testspiele, während sein Stellvertreter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona als Stammtorhüter eine überragende Saison spielte. Dennoch entschied sich Löw nicht nur dafür, Neuer mit nach Russland zu nehmen, sondern auch mit ihm als Nr.1 in das Turnier zu gehen – mutig oder zu riskant? Bei allen Diskussionen wird die Antwort am Ende – zum Glück – auf dem Platz gegeben. Spätestens in 30 Tagen wird sich zeigen, ob das Land immer noch gespalten ist oder es die Mannschaft wieder mal geschafft hat, dass sich selbst Nörgler, Kritiker und Zweifler am Ende freudetrunken in den Armen liegen.