Kurios: Deutschland-Fans erhalten nach Handball-Sieg Gemüse und Smoothies

Was für ein Auftakt! Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat die Auftakt-Partie der Heim-WM in Berlin souverän mit 30:19 gegen Korea gewonnen - und damit die ersten zwei Punkte in der Gruppenphase eingetütet. Kurios: Die Handballer waren trotzdem nicht die einzigen, die an diesem Donnerstagabend etwas "eingetütet" haben. Nach Abpfiff verließen mehrere hundert Fans die Arena, als ob sie gerade von einem Einkaufsbummel statt des Eröffnungsspiels der Handball-WM kommen. Viele trugen vollgepackte Einkaufstüten aus der Mercedes-Benz-Arena. Aber was steckt dahinter?