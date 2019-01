Halbfinale perfekt! Deutschland ringt Kroatien bei der Handball-WM nieder

Die Spielzeit war abgelaufen. Ein letzter kroatischer Wurf, direkt auszuführen, aus gut 25 Metern. Der Tempel bebte, zitterte. Doch als der im Fangnetz landete, brachen in Köln alle Dämme. „Viva Colonia“, sang der Chor der 19.250 Zuschauer. Andreas Wolff & Co. sprangen sich in die Arme, hüpften, tanzten. Kroatien war mit 22:21 (11:11) besiegt, niedergekämpft. „Halbfinale, Halbfinale, Hey, hey!“ Deutschlands Handballer haben den Matchball verwandelt. Den hatte ihnen tags zuvor Brasilien serviert, mit einem überraschenden 29:26-Erfolg gegen Kroatien.

Das Minimalziel ist erreicht. Hamburg wir kommen! Das ist die Botschaft aus Köln. Mehr noch: Das Feuer ist entfacht. Gensheimer & Co. wissen: Jetzt ist alles möglich. Das letzte Gruppenspiel am Mittwoch gegen Spanien (20.30 Uhr/ARD) entscheidet nur noch über Platz eins oder zwei in der Gruppe. Denn der deutsche Sieg bescherte auch Frankreich den vorzeitigen Halbfinaleinzug.

Handball-WM 2019: Das sind die Spitznamen der deutschen Nationalspieler KLICKT EUCH DURCH! "Bam-Bam" Patrick Wiencek höchstpersönlich verrät dem SPORTBUZZER die Spitznamen der deutschen Handball-Stars dieser WM. ©

Anzeige

"Das war ein brutal schweres Spiel, eine solche Drucksituation hatten wir bisher im Turnier noch nicht", sagte Trainer Christian Prokop. "Für heute bin ich zufrieden, wir haben vorzeitig das Halbfinale erreicht", freute sich Torwart Andreas Wolff. "Das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt vier Tage Zeit, uns auf den Halbfinal-Gegner einzustellen und noch ein Spiel gegen Spanien. Es unglaublich geil, dass wir das schon heute geschafft haben." Fabian Wiede, der Mann des Spiels, erklärte, dass "noch sehr viel Energie in der Batterie ist".

Für das erste Stimmungshoch hatten die „Höhner“ gesorgt. Jene Kölsche Kultband, die zwölf Jahre zuvor für den Handball-Ohrwurm „Wenn nicht jetzt, wann dann“ gesorgt hatte. Melodisch einprägsam wie sprachlich selten schwachsinnig: „Kleine Tore, große Männer, das ist der Trend der Zeit.“ Es war der Gold-Hit. Jetzt hielten die „Höhner“ die Welt an, „um Geschichte zu schreiben, weil uns dieser Tag unsterblich macht“. Davon war „Jogi“ Bitter, einer der Helden von 2007, vor dem ersten Wurf überzeugt: „Das Ding geht klar.“ Auch, weil die Kroaten 24 Stunden weniger Zeit zum regenerieren hatten. Das Brasilien-Spiel, es steckte ihnen noch in den Knochen. „Das wird brutal schwer“, hatte Kroatiens Superstar Domagoj Duvnjak vor der Partie gemeint, „Deutschland spielt bisher überzeugend, hat die Fans im Rücken.“

Andreas Wolff zeigt eine überragende Leistung

Doch die 19.250 in der ausverkauften Arena bedurften nach einem 1:3-Fehlstart einer Ermunterung durch Patrick Wiencek. Acht Minuten waren gespielt, als zum ersten Mal „Big Bad Wolf“, großer böser Wolf, der kleine Hit des US-Duos Duck Sauce mit monotonem, stampfenden Bass durch die Arena wummerte. In Köln läuft es immer dann, wenn Andreas Wolff, der böse Wolf im deutschen Tor, in den Fokus rückt. Und der biss zu, kaufte Kroatiens Topscorer Zlatko Horvat den ersten Siebenmeter plus Nachwurf ab. Dem Jubelsturm folgte der erste Schockmoment. Martin Strobel, der Spielmacher, hatte sich in einer Angriffsaktion verletzt. So schwer, dass er mit Sanitätern vom Feld getragen und gefahren werden musste. „Innenband, wahrscheinlich Kreuzbandriss“, berichtete DHB-Vize Bob Hanning in der Pause. Die Deutschen davon unbeeindruckt: Fabian Wiede sorgte für das 4:3 – da waren zehn Minuten gespielt.

Doch es lief nicht alles rund. Uwe Gensheimer traf mit einem Siebenmeter nur den Innenpfosten, die Dänen-Schiris Gjeding/Hansen verteilten Zweiminutenstrafen wie im Sommerschlussverkauf. Auch die deutsche Abwehr hatte ihre Müh und Not mit Zeljko Musa, dem Bär am Kreis. Und vorn gingen einfache Bälle weg. Wild-West im Westen. Hitzig, intensiv, nichts für Handball-Puristen, aber mit einer guten Botschaft: Deutschland hatte die Nase vorn (8:7/21.), steckte sogar vergebene „Big-Points“ (Groetzki-Tempogegenstoß) weg. Das sorgte für Frustrationen bei Domagoj Duvnjak, der die Schiedsrichterleistung nur als "lächerlich" bezeichnen wollte: "Glückwunsch an Deutschland, das war ein brutal schweres Spiel. Die Zuschauer können zufrieden sein. Wir haben zwei Spiele in Folge verloren. Mehr möchte ich nicht sagen."

Die Partie gegen Kroatien wird eine Geduldsprobe

Die Partie – eine Geduldsprobe. Für Spieler und Fans. In der sorgte Wiencek nach einem abgefangenen Pass mit einem Wurf ins verwaiste Tor für das erste Zwei-Tore-Plus (10:8/26.). Doch das war nach einer erneuten doppelten Zeitstrafe dahin (10:11). Kein Team hatte bis dato eine Linie, seine Struktur im Spiel gefunden. Es lebte von Herz und Leidenschaft.

Das machen die Handball-Weltmeister von 2007 heute Diese Mannschaft krönt sich 2007 zum Handball-Weltmeister. ©

Und die bange Frage zur Pause (11:11): Reicht das? Oder wird Kroatien zum Partykiller? Deutschland kam jetzt über die Breite. Über Fabian Böhm mit Block und Tor, über Kai Häfners Tore, über Jannik Kohlbacher am Kreis und die „Defense, Defense“. Die Deutschen ließen in der 3:2:1-Formation das Monster raus. Es wurde gezerrt, geklammert, geschuftet. Frei nach dem Motto: Wenn es nicht kracht, ist es nicht Handball. Die Kroaten-Angriffe landeten vermehrt im Schraubstock der deutschen Abwehr-Ungeheuer. In Zahlen las sich das so: 18:15 (46.). Doch es wurde erneut ein Zittern und Bangen, das in den letzten zehn Minuten keinen mehr auf den Sitzen hielt. Und die Deutschen brauchten nach erneutem 18:19-Rückstand (54.) die Fans. Als Hendrik Pekeler seinen Konter zum 21:20 (59.) traf, war der Sieg zum Greifen nah. Gensheimer machte mit seinem Treffer 40 Sekunden vor Schluss die Arena zum Freuden-Haus. „Super Deutschland, Super Deutschland, hey, hey!“