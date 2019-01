"Wir haben richtig Bock": Deutschlands Handballer wollen mit Fan-Euphorie zum WM-Titel

Um kurz vor 14 Uhr am Freitag landete Eurowings-Flug „EW 05“ auf dem Flughafen Köln-Bonn. Die Handball-WM ist damit am Rhein angekommen. Für die deutsche Mannschaft ging’s mit dem Bus weiter ins Quartier Hyatt Regency, nur einen Steinwurf entfernt von der Lanxess-Arena. Im seit dem WM-Triumph 2007 neuen Wohnzimmer des deutschen Handballs wollen Uwe Gensheimer und Co. nach der erfolgreichen Vorrunde nun ein neues Kapitel schreiben. Erklärtes Ziel: das Halbfinale in Hamburg.

„Die drei Punkte und das gute Torverhältnis sind neben der euphorischen Stimmung das Wichtigste, das wir mitnehmen. Das ist eine tolle Sache“, meint Bundestrainer Christian Prokop. Diese tolle Sache soll nun im Tempel der 19 000 fortgesetzt werden. „Wir sind dran an der Weltspitze“, ist DHB-Vizepräsident Bob Hanning überzeugt. „Ob wir ganz oben angekommen sind, werden die nächsten Tage zeigen.“ Nächste Hürde ist heute (20.30 Uhr, ARD) Island. „Die rennen 60 Minuten, spielen aggressiv, mannbezogen“, hat Prokop beim Videostudium ausgemacht. Superstar der Handball-Wikinger ist der Ex-Kieler Aron Palmarsson. Und danach warten am Montag Kroatien und am Mittwoch Europameister Spanien.

Heinevetter in Top-Form

Die deutschen Bällewerfer sind nicht nur mit 3:1-Punkten von der Spree angereist. Auch mit der Gewissheit, dass die zweite Reihe in WM-Form ist. Allen voran Silvio Heinevetter im Tor. Die deutsche Nummer zwei war gegen Serbien mit 15 Paraden, 40 Prozent abgewehrter Bälle und einem Treffer als Sahnehäubchen der eigentliche „Man of the Match“. Dass Kreisläufer Jannik Kohlbacher die Auszeichnung erhielt, kratzte ihn nicht. „Wichtiger ist, dass ich jetzt im Turnier angekommen bin.“

Für Prokop von großer Bedeutung: Die Abwehr („Das ist das Fundament“), die Torhüter („Die Leistung nimmt zu“), Kapitän Gensheimer („Er ist in Topform, geht vorneweg“) und das Kreisläuferspiel („Das hat mir gut gefallen“) sind die Trümpfe, die weiter stechen sollen. Hanning: „Wir haben die Chance, die beste Abwehr der Welt zu stellen.“ Beim Thema Gegenstoß habe man noch Potenzial, benannte er Schwachstellen, im Angriff müsse man „den Weg gezielter aufs Tor finden. Von daher: Wir haben noch Luft nach oben – und das ist auch gut so.“

Groetzki: "Haben richtig Bock"

Besondere Unterstützung erwarten die deutschen Handballer von den Fans in der Domstadt. Schon in Berlin waren sie von der Stimmung begeistert. „Deswegen wird man auch auf der Bank mitgerissen. Als Zuschauer wärst du bestimmt bereit, bei dieser Stimmung aufs Feld zu springen und mitzuspielen“, erzählte Matthias Musche. Patrick Groetzki kann es kaum erwarten: „In Köln sind es noch mal 6000 Zuschauer mehr. Wir haben richtig Bock. Wir haben erlebt, wie es abgegangen ist, und wollen das weiter haben.“

Darauf bauen die Verbandsoberen, die nach der Vorrunde ein positives Zwischenfazit zogen: „Wir hatten in Berlin 171 000 Zuschauer. Das ist die Zahl, die sich aus den Besuchern der Einzelspiele zusammensetzt“, sagte DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober. Am zweiten deutschen Spielort München seien es 136 000 gewesen. Schober: „Mit den dänischen Spielen dazu kommen wir auf insgesamt 511 000 Zuschauer. Wir werden den Rekord knacken, das ist jetzt schon sicher.“ Der liegt bei 750 000 Zuschauern, aufgestellt bei der Heim-WM 2007. Auch mit den TV-Zahlen ist Schober zufrieden. Gegen Serbien schauten 6,76 Millionen zu, ein Marktanteil von 27,5 Prozent. 7,2 Millionen waren es im Schnitt in der Vorrunde.

Als die Handballer gestern zum ersten Training in die Lanxess-Arena kamen, stimmte die Band "Die Höhner" die Fans mit ihrer Handball-Hymne „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ ein. Wie 2007. Damals hatte der Hit Deutschland zu Gold getragen.