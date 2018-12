Heimreise statt Halbfinale: Deutsche Handball-Frauen EM-Neunte

Heimreise statt Halbfinale: Für die deutschen Handballerinnen hat sich der Medaillentraum bei der Europameisterschaft in Frankreich nicht erfüllt. Nach einer 21:27 (11:13)-Niederlage gegen den WM-Dritten Niederlande beendete die junge DHB-Auswahl das Turnier auf Rang neun. Bei einem Erfolg hätte das Team von Bundestrainer Henk Groener in Paris um Platz fünf gespielt, für das Erreichen der Vorschlussrunde wäre ein Kantersieg mit zwölf Toren Differenz nötig gewesen.

In der Vorschlussrunde kämpfen am Freitag in Paris die Niederlande und Gastgeber Frankreich sowie Olympiasieger Russland und Rumänien um den Einzug ins Endspiel. Dort muss der WM-Dritte von 2015 aber auf seinen Topstar verzichten: Welt-Handballerin Cristina Neagu zog sich gegen Ungarn eine schwere Knieverletzung zu und musste mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus.