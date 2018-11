Nations League im Liveticker: Deutschland empfängt Holland

Joachim Löw hat den Blick schon auf das kommende Jahr gerichtet. "Jetzt müssen wir neue Ideen haben. Natürlich muss die junge Mannschaft noch ein bisschen reifen", sagte der Bundestrainer: "Es ist wichtig, dass man sich hinterfragt und Maßnahmen ergreift." Zunächst aber will das DFB-Team im Klassiker am Montag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Holland trotz des Abstiegs in der Nations League noch einmal den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen.