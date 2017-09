Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen Tschechien!

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen hart erkämpften Auswärtssieg eingefahren. In Prag gewann die Mannschaft von Jogi Löw durch ein spätes Tor von Mats Hummels mit 2:1 gegen Tschechien und bleibt damit auf Kurs WM 2018 in Russland. Zuvor hatte Timo Werner ganz früh das 1:0 für Deutschland erzielt. Herthas Vladimir Darida glich für die Tschechen sehenswert aus. Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht aus Prag.