Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten von der Gala gegen Norwegen!

Bei einer Gala vor ausverkauftem Haus in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena zeigte das Team eine tolle Reaktion auf das in jeder Hinsicht wenig ruhmreiche 2:1 in Tschechien und machte einen weiteren Riesenschritt in Richtung Qualifikation für Russland 2018. Überragend präsentierte sich bei seiner Rückkehr nach Stuttgart insbesondere der in Prag noch so geschmähte Timo Werner, der noch in der ersten Halbzeit einen Doppelpack schnürte und von den Fans mit Sprechchören und Szenenapplaus gefeiert wurde.