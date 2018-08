Deutschland in der FIFA-Weltrangliste nach WM-Debakel nur noch auf Platz 15

Das peinliche Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland hat für die deutsche Nationalmannschaft in der FIFA-Weltrangliste bittere Konsequenzen. Nach dem das Team von Bundestrainer Jochim Löw das Ranking zuvor rund ein Jahr lang angeführt hatte, stürzte es auf Platz 15 ab . Damit liegt die DFB-Elf sogar hinter der Schweiz (Platz acht), Dänemark (Platz 9) und dem WM-Vorrundengegner Schweden (Platz 13). Immerhin rangieren die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Erzrivalen Niederlande (Platz 17) und Italien (Platz 21) noch hinter Deutschland.

Löw unter besonderer Beobachtung

Das nächste Länderspiel findet am 6. September in München gegen Frankreich statt. Zum Auftakt der Nations League steht auch Löw unter besonderer Beobachtung. Nachdem sich der Bundestrainer im Anschluss an das WM-Debakel zum Weitermachen entschieden hatte, muss er nun den Umbruch einleiten. In Mesut Özil und Mario Gomez traten zwei routinierte Kräfte zurück. Toni Kroos entschied sich hingegen dafür, seine Karriere im Nationaltrikot fortzusetzen. Die große Analyse des Turniers in Russland soll am 24. August erfolgen. Dann treffen sich die sportliche Führung und das DFB-Präsidium, um die Schmach aufzuarbeiten.