Nach Deutschland gegen Kroatien: Lobeshymnen von DHB-Vizepräsident Bob Hanning 

Kroatien 22:21 besiegt. Deutschlands Handballer stehen im WM-Halbfinale. Sie haben sich durch die Partie durchgekämpft, das Aus von Spielmacher Martin Strobel weggesteckt, auch den schwarzen Tag der Flügelzange Uwe Gensheimer/Patrick Groetzki. Die sportliche Vorgabe des deutschen Handballbundes (DHB) ist bereits erfüllt. "Wir haben die erste und nicht erst die zweite Tür genommen", sagte Bundestrainer Christian Prokop: "Darauf bin ich unheimlich stolz." In der Köln-Arena feierten die Fans noch eine Stunde nach dem Abpfiff ihre neuen Handball-Helden, da stand Bob Hanning immer noch in den Katakomben.

Der DHB-Vizepräsident über...

… die Angst, dass das Spiel am Ende noch verloren geht: Nein, weil ich wusste, dass wir cleverer geworden sind. Wir haben vorne viel zu viele Bälle ausgelassen, auch ein Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki steht so ein Spiel zu. Dafür waren andere da. Wir haben die Krise gut überstanden am Anfang mit den sehr harten Zeitstrafen, mit der Situation, dass es vorn nicht läuft, mit der Situation Druck im Kessel. Das war richtig großes Kino. Jetzt sind wir so nah dran an der Medaille, jetzt holen wir sie auch.

… die Abwehr: Wir haben die beste Abwehr der Welt gebraucht und wir hatten mit Hendrik Pekeler vorn die beste Abwehr der Welt. Er war Weltklasse. Und vorn hatten wir Jannik Kohlbacher. Er hat dafür gesorgt, dass Peke und Bam Bam nicht Angriff spielen mussten. Diese Abwehr brauchen wir jetzt noch zweimal.