Offiziell: Deutschland trifft in erstem Länderspiel 2019 in Wolfsburg auf Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft wird mit einer Partie gegen Serbien ins Länderspieljahr 2019 starten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Die Partie in Wolfsburg findet am 20. März (20.45 Uhr/RTL) statt. Vier Tage später erwartet das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Amsterdam das erste Spiel der EM-Qualifikation gegen die Niederlande. Wo die weiteren deutschen Heimspiele im Jahr 2019 stattfinden, will das DFB-Präsidium bis Januar 2019 festlegen. Zu vergeben sind die Partien gegen Estland (11. Juni), die Niederlande (6. September), Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. September).

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuvor gesagt, dass er abseits der acht Partien in der EM-Qualifikation in den zwei verbleibenden Testspielen im kommenden Jahr am liebsten gegen hochkarätige Gegner wie Brasilien oder Argentinien antreten würde. Stattdessen wurde es WM-Teilnehmer Serbien, auf den die DFB-Elf zuletzt 2010 bei der WM in Südafrika traf. Dort verlor das Löw-Team in der Vorrunde mit 0:1. Der Gegner für ein weiteres Länderspiel am 9. oder 10. Oktober ist noch offen.

Deutschland trifft in Wolfsburg auf zahlreiche Serbien-Stars - auch aus der Bundesliga

Deutschland gegen Serbien - es wäre das erste Duell dieser beiden Nationen seit der WM 2010, als die DFB-Elf in Port Elizabeth (Südafrika) mit 0:1 verlor. Miroslav Klose flog damals von Platz, Lukas Podolski verschoss einen Elfmeter, Milan Jovanovic erzielte den Siegtreffer. Die Serben schieden dennoch nach der Vorrunde aus, Deutschland wurde WM-Dritter.

Zu den aktuellen Stars der serbischen Mannschaft gehören die Frankfurter Luka Jovic und Filip Kostic, außerdem sind unter anderem Manchester-United-Defensivmann Nemanja Matic und Fulham-Stürmer Alexander Mitrovic dabei. Trainer der "weißen Adler", wie sie in ihrer Heimat genannt werden, ist Ex-Schalke-Abwehrchef Mladen Krstajic. Bei der WM 2018 schied Serbien in der Vorrunde aus, belegte in seiner Gruppe Platz drei hinter Brasilien und der Schweiz.

Tickets werden ab dem 8. Januar über den Ticketshop des DFB und die Ticket-Hotline (069 – 65008500) erhältlich sein.

