Mats Hummels verletzt: Deutschland gegen Peru mit Nico Schulz und Julian Brandt

Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Testspiel gegen Peru schon einen Teil seiner Aufstellung verraten. Deutschland muss auf den verletzten Mats Hummels verzichten. Nico Schulz wird sein DFB-Debüt geben, Julian Brandt und Marc-André ter Stegen starten ebenfalls von Beginn an.

Die deutsche Aufstellung gegen Peru steht schon einen Tag vor der Test-Partie schon auf einigen Positionen fest. Bundestrainer Joachim Löw teilte auf einer Pressekonferenz mit, dass der Hoffenheimer Nico Schulz zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft kommen wird. Julian Brandt, eine der wenigen WM-Entdeckungen, wird ebenfalls von Beginn an spielen wie Torwart Marc-André ter Stegen. Der Stammkeeper des FC Barcelona wird statt Manuel Neuer in Sinsheim das Tor hüten.

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik gegen Frankreich Eine gute deutsche Mannschaft erreichte gegen Weltmeister Frankreich ein 0:0-Unentschieden. Die Einzelkritik zum ersten Spiel nach der WM. © dpa Manuel Neuer – Note: 2. Hatte nur wenig zu tun. Doch wenn er gebraucht wurde, war er da – wie in der 36. Minute, als er den Kopfball von Giroud stark parierte. Ein gewohnt starker Auftritt des Kapitäns. © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger – Note: 3. Startete überraschend auf der für ihn ungewohnten linken Außenverteidiger-Position. Defensiv gut, doch offensiv stieß er gegen Weltmeister Frankreich technisch an seine Grenzen. © dpa Mats Hummels – Note: 2. Souverän in der Defensive. Bekam von den Fans sogar Beifall für seine starken Balleroberungen. Starkes Kopfballspiel, vor allem gegen den französischen Topstürmer Giroud. Schaltete sich in der 72. Minute sogar im Kontergegenstoß in die Offensive ein. © imago/GEPA pictures Jerome Boateng – Note: 3. Eine unaufgeregte Vorstellung des Bayern-Profis. Ließ sich auch von den Topstürmer Giroud und Mbappé nicht aus der Ruhe bringen. Eine solide Partie ohne zu glänzen. © imago/Matthias Koch Matthias Ginter – Note: 2. Begann statt Kimmich auf der rechten Abwehrseite. Sehr präsent. Bestritt in der ersten Hälfte die meisten Zweikämpfe aller deutschen Spieler. Bereitete im zweiten Durchgang die Großchance von Reus vor. In der 75. Minute hätte er per Kopfball fast selbst die Führung erzielt. © 2018 Getty Images Joshua Kimmich – Note: 3. Löw testete den Allrounder in neuer Rolle als Abräumer vor der Abwehr. Ein unauffälliger Auftritt in der ersten Halbzeit, doch er zeigte im zweiten Abschnitt eine deutlich giftigere Zweikampfführung. © 2018 Getty Images Leon Goretzka – Note: 4. Stieß als Mittelfeldspieler immer wieder mit in die Spitze. Versuchte sich zwar seinen Mitspielern anzubieten, doch er blieb über weite Teile des Spiels blass. Löw wechselte ihn nach 66 Minuten aus. © 2018 Getty Images Toni Kroos – Note: 3. Wurde vor dem Anpfiff als Deutschlands Nationalspieler des Jahres ausgezeichnet. Bleibt die Schaltzentrale im deutschen Spiel. Gewohnt stark in der Ballverteilung. Versuchte vor allem in der zweiten Hälfte mit seinen Bällen die Offensiv-Reihe einzusetzen, was zunehmend besser gelang. © dpa Thomas Müller – Note: 3. Fiel vor allem durch sein bissige Zweikampfführung auf. Bis auf einen Abschluss blieben die guten Torraumszenen allerdings aus. © dpa Marco Reus – Note: 3. Rochierte in der Offensivreihe mit Werner und Müller, meist in der Mitte zu finden. In der 65. Minute mit der wohl größten deutschen Chance des Spiels. Doch der französische Torwart Areola hatte etwas dagegen, dass Reus zum Matchwinner wird. © dpa Timo Werner – Note: 2. Kam mal über rechts, mal über links - aber immer mit viel Tempo. Gleich an den ersten beiden gefährlichen Aktionen beteiligt. Auch im weiteren Spielverlauf an fast allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. © dpa Ilkay Gündogan – Ohne Wertung. Kam in der der 66. Minute für Goretzka ins Spiel – und wurde von einem Teil der deutschen Fans beim Betreten des Platzes ausgepfiffen. Spielte etwas defensiver als zuvor Goretzka. Ein unauffälliger Auftritt, auch wenn er zumindest einmal gefährlich zum Abschluss kam. © imago/kolbert-press Leroy Sané – Ohne Wertung. Kam in der der 83. Minute für Marco Reus. © imago/DeFodi

Nicht mit dabei im ersten Spiel nach dem verheißungsvollen DFB-Auftakt in die neue Nations League ist FC-Bayern-Verteidiger Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 laboriere an Achillessehnen-Problemen. "Wir werden dieses Risiko nicht eingehen", sagte Löw über einen möglichen Hummels-Einsatz. Wieder Hoffnungen auf einen Einsatz auf der Position im zentralen defensiven Mittelfeld kann sich Joshua Kimmich machen. Der Coach lobte seinen Auftritt gegen Frankreich: "Kimmich wird in naher Zukuft eine Lösung auf der Sechserposition sein. Das hat mir sehr gefallen, wie er die Position interpretiert hat", sagte er.

Löw mit Lob an Nico Schulz

Auch für Debütant Nico Schulz hatte Löw positive Worte übrig: Der 25-Jährige, der für die TSG 1899 Hoffenheim spielt, habe einen guten Eindruck im Training hinterlassen. "Er war vom ersten Tag an auf dem Platz präsent", so Löw. "Ich habe viele Spieler gesehen, die am Anfang eher zurückhaltend waren. Er nicht. Er hat eine unglaubliche Laufstärke, Er hat seine Stärken in der Offensive. Er hat sich in Hoffenheim auch noch taktisch verbessert."

Gegen Peru erwartet der Bundestrainer zudem eine Bestätigung der Leistung gegen den Weltmeister Frankreich vom Donnerstag. "Ich erwarte die gleiche Einsatzfreude, die gleiche Bereitschaft", sagte Löw.