Die Hierarchie-Pyramide der DFB-Elf: Boss dringend gesucht

64 Jahre ist es mittlerweile her, als erstmals ein deutscher Fußballer den WM-Pokal in die Hände nehmen durfte. Kapitän Fritz Walter reckte die Trophäe nach dem Wunder von Bern einst in den Schweizer Nachthimmel. Er trug damals zwar die Binde um den Arm, den Titel des Anführers hatte aber ein anderer inne: Helmut Rahn, „der Boss“. Auch bei den drei folgenden Titelgewinnen gab es immer einen unumstrittenen Star, der das Team führte, dem die Mannschaft gehorchte, zu dem die Spieler aufschauten. 1974 war es Franz Beckenbauer, „der Kaiser“. 1990 Lothar Matthäus, 2014 Philipp Lahm.

Auch Joachim Löw hat in seinem jetzigen WM-Kader reichlich Chef-Potenzial, vielleicht sogar so viel wie noch nie. Und dennoch fehlt der Mannschaft ein ganz klarer Boss. Warum eigentlich? Der Hauptgrund ist wohl in den Füßen von Manuel Neuer zu finden. 2016 übernahm er das Kapitänsamt von Bastian Schweinsteiger. Aber schon vor zwei Jahren war diese Entscheidung nicht unumstritten. Gerne hätte Jeromé Boateng die Binde getragen, auch Sami Khedira hatte sich Hoffnungen gemacht.

Das Problem: Aufgrund seiner Mittelfußbrüche war Neuer rund 18 Monate nicht bei der Nationalmannschaft. In dieser Zeit bildeten sich neue Hierarchien, es kamen junge, andere Spieler hinzu. Und der Bundestrainer verpasste es, einen neuen Boss zu bestimmen – auch, weil er Neuer nicht vor den Kopf stoßen wollte. Die Binde wanderte. Mal trug sie Boateng, mal Khedira, mal Thomas Müller oder Toni Kroos.

Alle gehören dem mächtigen Mannschaftsrat an, dazu auch Mats Hummels. Der redete wie kein anderer nach der Mexiko-Pleite Klartext, gehört mittlerweile zu den Wortführern im Team. Khedira dagegen verschwand nach dem Auftaktspiel wortlos in den Mannschaftsbus. Dass Hummels selbst katastrophal spielte, sich bei seiner Manöverkritik aber nicht erwähnte, kam nicht bei allen gut an. Überhaupt sehen ihn einige immer noch als „Schlaumeier“, der gerne belehrende Worte an seine Kollegen richtet, auch wenn es bei ihm selbst nicht läuft. Kroos hätte alleine aufgrund seiner sportlichen Erfolge locker das Zeug zum Chef, allerdings ist er mit seiner ruhigen Art kein klassischer Anführer. Genau wie Müller, der zwar von allen akzeptiert und geschätzt wird, aber doch zu oft Sprücheklopfer und Gute-Laune-Onkel ist.

Die Hierarchie der deutschen deutschen Nationalmannschaft Die Außenseiter: Marvin Plattenhardt © 2018 Bongarts/Getty Images Jonas Hector © 2018 Getty Images Kevin Trapp © 2018 Getty Images Sebastian Rudy © 2018 Getty Images Leon Goretzka © 2018 Getty Images Julian Brandt © 2018 Getty Images Die Mitläufer: Ilkay Gündogan © 2018 Getty Images Matthias Ginter © 2017 Getty Images Timo Werner © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger © 2018 Getty Images Niklas Süle © 2018 Getty Images Mesut Özil © 2018 Getty Images Marc-André ter Stegen © 2018 Bongarts/Getty Images Marco Reus © 2018 Getty Images Die zweite Reihe: Sami Khedira © 2018 Getty Images Joshua Kimmich © 2018 Getty Images Julian Draxler © 2018 Getty Images Mario Gomez © 2018 Getty Images Die Anführer: Manuel Neuer © 2018 Getty Images Mats Hummels © 2018 Getty Images Thomas Müller © 2018 Bongarts/Getty Images Toni Kroos © 2018 Getty Images Jerome Boateng © 2018 Bongarts/Getty Images

Die "Bling-Bling-Fraktion": Özil, Draxler, Rüdiger

Während Neuer, Müller, Kroos und Hummels sich inhaltlich meist einig sind, gehören Boateng und Khedira einer anderen Gruppe an, welche die SPORT BILD passend die „Bling-Bling-Fraktion“ taufte. Zu ihr gehören unter anderem auch Mesut Özil, Julian Draxler und Antonio Rüdiger. Hier geht es oft um Klamotten, Lifestyle, um Eigenvermarktung. Sportlich hat diese Gruppe mitunter eine andere Auffassung, als die „Bayern-Fraktion“ um Neuer & Co. Dies zeigte sich unter anderem, als die Anführer ein klares Statement von Özil im Zuge der Erdogan-Affäre forderten, zu dem er sich bis heute nicht durchringen konnte. Auch als es um die Entscheidung rund um die Ausbootung von Leroy Sané ging, in die Löw seine Vertrauten mit einbezog, gab es unterschiedliche Meinungen. Khedira sprach sich beispielsweise für den Überflieger von Manchester City aus.

Dass es innerhalb der Mannschaft Grüppchenbildungen und sogar erste Risse geben soll, wurde in den letzten Tagen teils so heftig dementiert, dass man den Verdacht haben muss, dass genau dies der Fall ist. Team-Manager Oliver Bierhoff sagte: „Ich sehe keine Risse. Es gibt immer Spieler, die mehr zusammen sind oder weniger.“ Und Müller legte nach: „Diese Grüppchenbildung, die ich zum Beispiel 2012 mit den Dortmund- und Bayern-Blocks, auch schon erlebt habe, gibt es nicht – das kann ich ganz klar dementieren. Es gibt verschiedene Tische beim Essen. Natürlich sitzen dort oft die Spieler zusammen, die auch privat mehr miteinander zu tun haben.“