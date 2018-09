Deutschland in Noten: Die Einzelkritik zum Neuanfang gegen Frankreich

In der ersten Partie nach dem katastrophalen Ausscheiden bei der WM in Russland überraschte Bundestrainer Joachim Löw mit einem neu aufgestellten Defensivriegel, in dem sich allerdings vor allem der erfahrene Innenverteidiger Mats Hummels hervortat. Es zahlte sich aus: Deutschland hielt die Null beim torlosen Remis gegen die Franzosen.