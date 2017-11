Deutschland remis gegen Frankreich: Internationale Pressestimmen

Der eingewechselte Lars Stindl hat der deutschen Nationalmannschaft die Ungeschlagen-Serie gerettet. Sieben Monate vor dem Start des Unternehmens Titelverteidigung in Russland erzielte der Profi von Borussia Mönchengladbach in der Nachspielzeit den Treffer zum 2:2 gegen WM-Mitfavorit Frankreich. Damit baute der Weltmeister seine Serie auf 21 Spiele ohne Niederlage aus.

Das war auch in der internationalen Presselandschaft ein Thema, die das Kräftemessen der beiden Schwergewichte und WM-Favoriten interessiert verfolgte: Der SPORT BUZZER hat die wichtigsten Reaktionen der internationalen Medien in einer Fotostrecke zusammengefasst.

Nur 36 948 Zuschauer

Doppeltorschütze Alexander Lacazette (33. und 71. Minute) erzielte am Dienstagabend vor nur 36 948 Zuschauern in Köln beide Treffer für die spielstarken Gäste. Der Leipziger Timo Werner hatte für das zwischenzeitliche 1:1 gesorgt (56.). „Wir haben nie aufgesteckt, auch in schwierigen Momenten, und sind am Ende belohnt worden“, sagte Siegtorschütze Stindl in der ARD. „In der zweiten Halbzeit haben wir die ganze Zeit gedrückt“, sagte Aushilfs-Kapitän Sami Khedira.