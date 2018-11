Länderspiel Deutschland gegen Russland live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Am Montag waren erst 28.000 Tickets für die Red Bull Arena, wo Deutschland zuletzt 2015 gegen Georgien (2:1) spielte, verkauft worden. Das Stadion von RB Leipzig fasst 42.000 Zuschauer. Mit Timo Werner (22) berief Bundestrainer Joachim Löw gegen den WM-Gastgeber von 2018 nur einen einzigen Leipziger Spieler, was unter anderem bei RB-Trainer Ralf Rangnick für Unmut gesorgt hatte. „Von Bayer Leverkusen sind drei Spieler dabei, mehr braucht man dazu nicht zu sagen“, ätzte Rangnick nach dem 3:0-Erfolg von RBL gegen die Bayer-Elf am Sonntag bei Sky, „vor allem, wenn man sieht, wie stabil wir in den letzten Wochen gespielt haben.“

Für Joachim Löw scheinbar kein Kriterium. Der Bundestrainer berief sieben Bayern-Profis in den Kader für das Russland-Spiel und für das UEFA Nations League-Duell gegen Holland. Auch die Aussagen von Löw über die deutschen Offensivspieler waren nicht unbedingt ein Lob für Leipzigs Stürmer Timo Werner. „Es wäre wünschenswert, wenn wir diesen Topstürmer hätten, der in der Mitte alles vereint“, sagt Löw bei der Pressekonferenz am Mittwoch in Leipzig, „Cavani, Suarez, Lewandowski. Es gibt diese Stürmer, die nicht nur vorn auf die Bälle warten, die sämtliche Qualitäten mitbringen. Diesen Mittelstürmer von Weltklasse-Format haben wir gerade nicht. Deshalb müssen wir andere Lösungen finden.“ Das klingt nicht nach der puren Offensivpower, wie sie die Fans aus den Partien der Roten Bullen kennen. Timo Werner könnte gegen Russland möglicherweise auch als Flügelstürmer agieren. In jedem Fall freut sich der Sturmbulle auf das „Heimspiel“: „Natürlich ist es etwas Besonderes, in dieser Stadt in diesem Stadion ein Länderspiel bestreiten zu dürfen.“ Das gilt hoffentlich auch am Ende der 90 Minuten gegen die „Sbornaja“, die bei der WM mit dem Einzug ins Viertelfinale alle Kritiker überrascht hatte. Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow (55), Ex-Profi von Dynamo Dresden, sieht die immer wieder kritisierte, angeblich fehlende Fan-Nähe der „Mannschaft“ nicht als Problem. „Ab und zu muss man den Fans und den Medien etwas Süßes geben“, sagte der bärbeißige Coach in einem Interview mit BILD am SONNTAG, „das darf aber nicht in Zirkus ausarten. Wenn jedes Training offen ist und die Ergebnisse nicht stimmen, bist du auch der A…“