Deutschland-Spiel: Viele Plätze im Leipzig-Stadion leer - So reagiert das Netz

Wo sind die ganzen Zuschauer hin? Das Testspiel zwischen Deutschland und Russland in Leipzig ist kein Zuschauer-Magnet. Beim Spiel fallen große Lücken in der Leipziger Red-Bull-Arena ins Auge. Peinlich: Immerhin ist Deutschland nicht nur eine Fußball-Nation sondern war auch noch vor vier Jahren Weltmeister. Trotzdem wollten am Donnerstagabend nur wenige Zuschauer die DFB-Elf in Aktion sehen. Auch die Stimmung fiel trotz frühen Führungstreffers verhalten aus.

Bis Donnerstag wurden nur rund 30 000 Karten verkauft - ins Leipziger Stadion passen 42 000 Menschen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein wahres Horror-Jahr hinter sich. Als Titelverteidiger schied das DFB-Team zum ersten Mal in der Geschichte schon in der WM-Vorrunde aus, insgesamt gab es in den elf Länderspielen des Jahres nur drei Siege, dazu zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Bundestrainer Joachim Löw gab den Zuschauer-Mangel in einer Pressekonferenz zu und räumte ein, dass die deutsche Nationalmannschaft an der Zuschauer-Entwicklung nicht unschuldig ist. "Das hat auch was mit unseren Leistungen zu tun", sagte der 58-Jährige auf der Pressekonferenz. "Wir können nach dem Jahr nicht erwarten, dass uns die Fans die Bude einrennen."