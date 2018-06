Ohne Glanz nach Russland: DFB-Elf verabschiedet sich mit Pflichtsieg zur WM

Anzeige

Es ist eine schöne Tradition: Im letzten Test vor einer WM noch mal schön Tore tanken fürs Selbstvertrauen. Das gehört zum guten Ton unter Bundestrainer Joachim Löw, das macht Laune. Vor der Abreise zur WM 2010 in Südafrika gewann die Nationalelf 3:1 gegen Bosnien-Herzegowina, vor vier Jahren holte man sich mit einem 6:1 gegen Armenien Selbstbewusstsein für Brasilien – was ja ganz gut funktionierte. Dieses Mal gelang das Vorhaben nicht ganz so gut.

Freitagabend hieß die Selbstvertrauen-Tankstelle „BayArena“, Standort Leverkusen, und der Sparringspartner Saudi-Arabien, in der Fifa-Weltrangliste auf Rang 67 und damit der zweitschlechteste der 32 Teilnehmer der WM in Russland – nur der Gastgeber (Platz 70) ist schlechter gelistet. Endstand 2:1. Mittelprächtige Leistung, kein Schützenfest – und dann noch mit unschönen Nebengeräuschen, den teils bösen Pfiffen gegen Ilkay Gündogan, der sich wie der verletzt zuschauende Mesut Özil im Mai mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen hatte. Ein Politikum, das die Mannschaft auch während der WM in Russland begleiten wird.

Die DFB-Tore erzielten Timo Werner (8.) sowie Saudi-Arabiens Omar Hawsawi, der den Ball nach einer Werner-Flanke vor Müller erwischte – Eigentor (43.). Bei der WM-Generalprobe, dem letzten Probelauf vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag nächster Woche gegen Mexiko gab Löw laut Oliver Bierhoff „schon mal eine Richtung vor“ in Sachen Aufstellung wie der DFB-Teammanager vor Anpfiff anmerkte. Der Bundestrainer schickte die A-Elf auf den Rasen. Bierhoff erklärte: „In der Vorbereitung hat sich ganz klar gezeigt: Die Arrivierten, die Weltmeister, die Erfahrenen wollen Verantwortung übernehmen. Sami Khedira, Jérome Boateng, Thomas Müller, Toni Kroos, Manuel Neuer – jeder auf seine Art.“

Die Helden von Rio 2014 bilden auch für Russland das Gerüst und sollten das 1:2 im Test vor am vorherigen Sonnabend in Österreich vergessen machen.Von der vermeintlichen Top-Elf fehlte gestern Abend im Grunde nur Özil, einer von neun Weltmeistern aus Brasilien im aktuellen Aufgebot. Wegen einer Knieverletzung musste der Mittelfeld-Regisseur zuletzt vier Tage mit dem Training aussetzen, erst am Donnerstag stand Özil wieder auf dem Platz, aber nur beim Aufwärmen im Mannschaftskreis.

Obwohl nicht spielfit für den Test gegen Saudi-Arabien stand der 29-Jährige in Leverkusen überraschend auf dem Spielberichtsbogen und saß neben Ilkay Gündogan auf der Bank. Beim Verlesen der Mannschaftsaufstellungen gab es Pfiffe gegen beide – nicht böse, aber doch deutlich vernehmbar. Als Gündogan in der 57. Minute eingewechselt wurde, setzte es lautstarke Unmutsbekundungen, Löw schüttelte den Kopf und animierte die Fans vom Spielfeldrand aus, doch besser zu applaudieren statt zu pfeifen. Dabei hatte Bierhoff im Vorfeld gebeten, dass man die beiden „nicht ewig verdammen“ sollte.

Rein sportlich zeigten Marco Reus (29) und Julian Draxler (24), dass sie im Duett Özil ersetzen können. Man konnte spüren, dass die beiden ihre Chance wahrnehmen wollten, sich für die WM-Endrunde unersetzlich zu machen im offensiven Mittelfeld. Bis Dienstagmittag haben die Nationalspieler nun frei, dann sieht man sich am Frankfurter Flughafen wieder. Mit der Sondermaschine LH 2018 hebt die Mannschaft dann um 13 Uhr ab nach Moskau.Randnotiz zum Aufatmen, gerade für Löw: Keiner – wie 2014 Marco Reus – hat sich noch in der letzten Minute verletzt.

