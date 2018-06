Doppelspitze, Dreierkette, Marco Reus: Wie plant Joachim Löw gegen Schweden?

Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden tobt in Deutschland eine Aufstellungsdebatte. Wie sollte der Bundestrainer umstellen? Was wird er tatsächlich machen? Der SPORTBUZZER beleuchtet die drei zentralen Fragen in Sachen Taktik und Personal.

Jeder weiß es besser. Ob Experte oder Fan. Unzählige Aufstellungen sind nach dem miserablen 0:1 zum WM-Auftakt gegen Mexiko in der Umlaufbahn - in Deutschlands Büros und Wohnzimmern, in den Cafés und Kneipen. All die Möchtegern-Bundestrainer haben Ideen für den echten Bundestrainer Joachim Löw, wie er seine Startelf am Samstag gegen Schweden zum zweiten Gruppenspiel, das nun schon das erste K.o.-Spiel ist, verändern solle. Das SPORTBUZZER fasst die Aufstellungsdebatte rund um die drei zentralen Fragen in Sachen (neuem) Personal und (anderer) Taktik zusammen.

Braucht Löw eine Doppelspitze?

In den letzten sieben Länderspielen konnte die Nationalelf nur sechs Treffer erzielen – ziemlich unterdurchschnittlich. Wie für die gesamte Mannschaft war auch für Mittelstürmer Timo Werner (22) das 0:1 zum WM-Auftakt gegen Mexiko deprimierend. Null Tore, kaum Chancen für den Leipziger, der in 15 Länderspiele bisher acht Treffer verbuchen konnte. Kommt nun Mario Gomez, mit bald 33 Jahren ältester deutscher Spieler im Kader, für den jungen Werner in die Startelf? Zählt Löw auf Gomez und dessen Erfahrungen von fünf großen Turnieren?

Der VfB-Stürmer, in dessen Vita 31 Treffer in 76 Länderspielen stehen, ließ sich bisher nicht locken, wollte keinerlei Werbung in eigener Sache machen: „Dazu werdet ihr in meinem restlichen Leben niemals eine Aussage bekommen“, sagte Gomez. Ob er fit sei? Die Antwort: „Ich bin topfit.“ Werner kann sich auch eine Doppelspitze vorstellen: „Das ist immer eine Option. Mario und ich verstehen uns ganz gut, wir könnten auch sehr gut zusammen vorne spielen. Wir sollten aber nicht die Defensive vernachlässigen. Das ist vielleicht ab der 70., 80. Minute je nach Situation eine Option.“ Gomez und Werner: Schwabenpower für den Schönauer Jogi Löw? Um keinem auf den Schlips zu treten, sagte Werner noch: „Ich glaube, dass wir auch mit der Aufstellung, die wir jetzt hatten, in der Lage sind, Spiele zu gewinnen.“ Theoretisch ja.

Wäre eine Dreierkette sinnvoll?

In einer der Einheiten von Sotschi ließ Löw die Dreierketten-Variante mit Joshua Kimmich, Jérôme Boateng und Mats Hummels (von rechts nach links) trainieren, auf der rechten Seite agierte Julian Brandt, Jonas Hector auf links. Beide können in der Rückwärtsbewegung, wenn die Gegenangriffe rollen, aus der Dreier- eine Fünferkette werden lassen. Das erfordert mehr taktische Flexibilität und Wachheit der Spieler.

„Die Dreierkette ist immer ein Thema, weil wir es beim DFB schon oft gespielt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben“, sagte Bayern-Profi Hummels, relativierte jedoch: „Ob es gegen Schweden, eine Mannschaft, die wir sehr defensiv erwarten, so kommen wird, weiß ich nicht. Aber das hängt natürlich auch mit der Besetzung der Positionen zusammen.“ Möglich auch: Neben dem zentralen Abwehr-Duo Boateng/Hummels rückt mit Niklas Süle oder Antonio Rüdiger ein weiterer, dritter gelernter Innenverteidiger ins Team, um die Dreierkette zu bilden – was jedoch gegen Schweden, die wahrscheinlich mit nur einem Stürmer spielen, übertrieben wäre.

Was wird aus Marco Reus?

Gegen Mexiko saß der Dortmunder Flügelspieler wie bereits im Trainingslager abgesprochen zunächst auf der Bank – dies hatte er gegenüber dem SPORTBUZZER etwas unbedacht verraten. Schlägt gegen Schweden nun seine Stunde? „Klar ist, dass Reus spielen muss“, forderte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der dafür Mesut Özil aus der Mannschaft nehmen würde. Der ehemalige DFB-Kapitän in Bild: „Meine Dreierreihe mit ihm, Müller auf halbrechts und Draxler halblinks wäre sehr variabel.“