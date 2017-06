Deutschland-Spiel im Live-Ticker: Schützenfest gegen San Marino?

Kevin Trapp (26 Jahre, Tor, Paris Saint-Germain): Hat in seinem ersten Länderspiel dafür gesorgt, dass Deutschland nicht höher in Rückstand geriet. Trapp: „Das macht Lust auf mehr.“ Lust auf die WM 2018? Dazu schweigt er. Aber seine Chancen stehen nicht schlecht mitzufahren. Münchens Manuel Neuer ist gesetzt, dann folgt Marc-André ter Stegen (FC Barcelona). Für Trapp geht es um Platz drei. Da könnte er den Leverkusener Bernd Leno ausstechen. Denn sollte der bei Bayer bleiben, spielt er nächste Saison nicht international – im Gegensatz zu Trapp mit PSG. Debütnote: 2

