Deutschland-Spiel im Liveticker: Das U21-EM-Finale gegen Spanien live

Jetzt will Deutschlands nächste Fußball-Generation auch den letzten Schritt machen. Im EM-Endspiel gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) wollen sich Max Meyer, Serge Gnabry und Co. mit dem Titel krönen. "Die Vorfreude ist riesig", sagte Maximilian Philipp. "Wir sind heiß und werden alles geben." U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz erlebt seine Mannschaft "total fokussiert, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Das gibt einem Trainer ein gutes Gefühl."