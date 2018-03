Deutschland-Spiel live: Der Härtetest gegen Spanien im Liveticker

Deutschland gegen Spanien: Ein Duell, das es in vielen Sportarten schon unzählige Male gegeben hat. Mal mit besserem Ausgang für die Iberer, mal mit deutschem Happy End. © dpa / Montage

Eines der ersten hitzigen Duelle zwischen Deutschland und Spanien im Handball ereignet sich im Olympia-Viertelfinale 2000: In einem engen Spiel ist die deutsche Mannschaft eine Minute vor Spielende - es steht Unentschieden - in Überzahl und Ballbesitz. Stefan Kretzschmar steht frei vor dem Tor - und trifft nur die Latte. Vier Sekunden vor dem Ende erzielen die Spanier dann den Lucky Punch zum 26:27 und werfen die deutsche Mannschaft aus dem Turnier. © imago / Sven Simon

Das Viertelfinale bei Olympia 2000 soll eine lange Serie losstoßen: Auch bei Olympia 2004 (Sieg Deutschland), bei der WM 2007 (Sieg Deutschland) und im WM-Viertelfinale 2013 (Sieg Spanien) treffen sich beide Teams in umkämpften Duellen. © imago / Ulmer

Am wichtigsten für den deutschen Handball dürfte jedoch der Final-Triumph bei der EM 2016 sein. Die von Trainer Sigurdsson prächtig eingestellten "Bad-Boys" deklassieren Favorit Spanien mit 24:17 und sichern sich den zweiten EM-Titel. © dpa

Die Erfahrungen der deutschen Fußballnationalmannschaft mit den Spaniern lesen sich wie eine zweiteilige Tragödie: Der erste Teil behandelt das Finale der Europameisterschaft 2008 in Wien. Im ersten Turnier unter Bundestrainer Joachim Löw schafft es die DFB-Elf souverän in das EM-Finale. Dort bietet das Team um Ballack, Lahm und Lehmann den spielstarken Spaniern durchaus Paroli. Ein Tor von Fernando Torres aus der 33. Minute kann die deutsche Auswahl jedoch nicht mehr egalisieren. © dpa

Der zweite Teil der Tragödie folgt dann im WM-Finale 2010: Die deutsche Elf um Mesut Özil, Thomas Müller und co. spielt sich mit furiosem Angriffsfußball in das Finale bei der Südafrika-WM. Abermals wartet dort die spanische Elf um den Weg zum vierten Stern zu versperren. Auch in diesem Spiel hält die deutsche Elf gegen die spanische Jahrhundertmannschaft gut mit, es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Letztendlich ist es für die junge deutsche Mannschaft allerdings wohl noch zu früh: Nach einer Riesenchance auf das 1:0 durch den noch jungen Toni Kroos kann Carlos Puyol mit einem Kopfball nach einer Ecke den Weg für das erste spanische WM-Finale ebnen. © dpa

Im Vereinsfußball endet der Vergleich mit den spanischen Teams für die deutschen Vertreter meist besser. Unter anderem kann der FC Bayern "das weiße Ballett" von Real Madrid auf dem Weg zum Champions-League-Sieg 2001 schlagen. Giovanne Elber (Bild) besorgt dabei zwei der drei Bayern-Treffer in den beiden Spielen. © dpa

Auch beim BVB macht man mit spanischen Teams gute Erfahrungen: Im Champions-League-Viertelfinale 2013 hat man im Hinspiel in Malaga 0:0 gespielt. Im Rückspiel folgt dann das "Malaga-Wunder". Nach 1:1 zur Halbzeit gerät der BVB in der 82. Minute in Rückstand, braucht auf einmal zwei Tore zum weiterkommen. Alles sieht nach dem Ausscheiden aus - bis in der Nachspielzeit das Unfassbare passiert und erst Reus, dann Felipe Santana treffen und den BVB ins Halbfinale schießen... © dpa

Auch in besagtem Halbfinale bekommen die Borussen es mit einem spanischen Team zu tun - mit keinem geringeren als Real Madrid. Im Hinspiel auf dem Weg ins Finale erwischt Robert Lewandowski einen Sahnetag: Im Westfalenstadion schießt der Pole die Dortmunder mit vier Toren fast alleine ins Finale - nach dem 4:1 kann den Madrilenen nämlich auch das 2:0 im Rückspiel nicht mehr helfen. Dortmund zieht ins Finale in Wembley ein... © dpa

...wo der FC Bayern wartet. Die Bayern haben es im Halbfinale mit dem zweiten spanischen Topteam zu tun bekommen, dem FC Barcelona. Ähnlich wie der BVB löst auch die Münchner-Elf ihre vermeintlich schwere Aufgabe furios: 4:0 in München im Hinspiel, 3:0 im Rückspiel in Barcelona - die Katalanen werden deklassiert, die "Bestia Negra" macht ihrem Namen alle Ehre und setzt der Saison mit dem Triple die Krone auf. © dpa

Allerdings liefern sich nicht nur die großen Klubs in der Champions League bemerkenswerte Duelle mit spanischen Klubs: Die Saison 2011/2012 ist bei den Fans von Hannover 96 unvergessen. In der Vorsaison hat man sich einen Playoff-Platz für die Europa-League gesichert. Dort zieht 96 dann das Hammer-Los FC Sevilla. Hannover kann den haushohen Favoriten dennoch ärgern: Im Hinspiel im Niedersachsenstadion gewinnen die Roten durch zwei Tore von Jan Schlaudraff verdient mit 2:1. Auch im Rückspiel ist 96 überlegen, ringt den Spaniern ein 1:1 ab und zieht in die Gruppenphase ein. Schluss mit der Europa-Reise soll später erst nach dem Viertelfinale sein. Dort zieht man gegen den späteren Sieger Atlético Madrid den Kürzeren. Aber nun genug vom Fußball... © dpa

In der Formel-1 gibt es gleich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine deutsche Schmach: Fernando Alonso ringt sowohl 2005 als auch 2006 Michael Schumacher den WM-Titel ab. Alonso kann somit Schumachers Rekordserie unterbrechen - er gewann von 2000 bis 2004 alle WM-Titel - "Schumi" soll danach nie wieder einen WM-Titel gewinnen. © dpa

Im Basketball ist die spanische Auswahl traditionell stärker einzuschätzen als die deutsche. So kommt es auch, dass Spiele bei großen Turnieren bisher negativ für den Deutschen Basketball Bund ausgingen. In Erinnerung bleiben dabei vor allem zwei Partien: Zum einen ein Duell im Viertelfinale der EM 2007. Eine bärenstarke spanische Mannschaft deklassiert die Deutschen um Superstar Dirk Nowitzki damals mit 83:55... © imago / Camera 4

... Der zweite Teil im Basketball ist ein Duell im Viertelfinale der EM 2017. Eine junge, hungrige deutsche Mannschaft um NBA-Newcomer Dennis Schröder von den Atlanta Hawks spielt eine außergewöhnlich gute EM. Gegen die in Europa dominanten Spanier können sie dann lange mithalten, werden letztlich jedoch von abgezockten Spaniern mit 72:84 niedergerungen. © dpa