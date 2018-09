Thomas Müller: "Wollten Herz zeigen" – Die Stimmen zum DFB-Remis gegen Frankreich

Anzeige

Fast wieder in Weltmeister-Form: Der gute Auftritt der deutschen Nationalmannschaft gegen den WM-Sieger Frankreich hat für Hoffnung und Zuversicht bei den DFB-Spielern und Trainer Joachim Löw gesorgt. Nach dem gelungenen 0:0 zum Auftakt der Nations League stellten die Beteiligten klar, dass ihr Plan aufgegangen sei. "Wir haben als Mannschaft gut gearbeitet", sagte Toni Kroos nach dem Spiel - mit der Betonung auf dem Wort "Mannschaft". Während der für die DFB-Elf desaströsen WM hatte das Team nicht immer an einen Strang gezogen.

In die gleiche Kerbe schlug Thomas Müller nach dem Frankreich-Spiel in München: "Für uns war es wichtig, dass wir viel Einsatz zeigen", sagte Müller - und fügte den vielsagenden Satz an: "Wir wollten zeigen, dass Herz in uns steckt." Ein klares Statement, dass Hoffnung für kommende Aufgaben macht.

Deutschland in Noten: Die Einzelkritik gegen Frankreich Eine gute deutsche Mannschaft erreichte gegen Weltmeister Frankreich ein 0:0-Unentschieden. Die Einzelkritik zum ersten Spiel nach der WM. © dpa Manuel Neuer – Note: 2. Hatte nur wenig zu tun. Doch wenn er gebraucht wurde, war er da – wie in der 36. Minute, als er den Kopfball von Giroud stark parierte. Ein gewohnt starker Auftritt des Kapitäns. © 2018 Getty Images Antonio Rüdiger – Note: 3. Startete überraschend auf der für ihn ungewohnten linken Außenverteidiger-Position. Defensiv gut, doch offensiv stieß er gegen Weltmeister Frankreich technisch an seine Grenzen. © dpa Mats Hummels – Note: 2. Souverän in der Defensive. Bekam von den Fans sogar Beifall für seine starken Balleroberungen. Starkes Kopfballspiel, vor allem gegen den französischen Topstürmer Giroud. Schaltete sich in der 72. Minute sogar im Kontergegenstoß in die Offensive ein. © imago/GEPA pictures Jerome Boateng – Note: 3. Eine unaufgeregte Vorstellung des Bayern-Profis. Ließ sich auch von den Topstürmer Giroud und Mbappé nicht aus der Ruhe bringen. Eine solide Partie ohne zu glänzen. © imago/Matthias Koch Matthias Ginter – Note: 2. Begann statt Kimmich auf der rechten Abwehrseite. Sehr präsent. Bestritt in der ersten Hälfte die meisten Zweikämpfe aller deutschen Spieler. Bereitete im zweiten Durchgang die Großchance von Reus vor. In der 75. Minute hätte er per Kopfball fast selbst die Führung erzielt. © 2018 Getty Images Joshua Kimmich – Note: 3. Löw testete den Allrounder in neuer Rolle als Abräumer vor der Abwehr. Ein unauffälliger Auftritt in der ersten Halbzeit, doch er zeigte im zweiten Abschnitt eine deutlich giftigere Zweikampfführung. © 2018 Getty Images Leon Goretzka – Note: 4. Stieß als Mittelfeldspieler immer wieder mit in die Spitze. Versuchte sich zwar seinen Mitspielern anzubieten, doch er blieb über weite Teile des Spiels blass. Löw wechselte ihn nach 66 Minuten aus. © 2018 Getty Images Toni Kroos – Note: 3. Wurde vor dem Anpfiff als Deutschlands Nationalspieler des Jahres ausgezeichnet. Bleibt die Schaltzentrale im deutschen Spiel. Gewohnt stark in der Ballverteilung. Versuchte vor allem in der zweiten Hälfte mit seinen Bällen die Offensiv-Reihe einzusetzen, was zunehmend besser gelang. © dpa Thomas Müller – Note: 3. Fiel vor allem durch sein bissige Zweikampfführung auf. Bis auf einen Abschluss blieben die guten Torraumszenen allerdings aus. © dpa Marco Reus – Note: 3. Rochierte in der Offensivreihe mit Werner und Müller, meist in der Mitte zu finden. In der 65. Minute mit der wohl größten deutschen Chance des Spiels. Doch der französische Torwart Areola hatte etwas dagegen, dass Reus zum Matchwinner wird. © dpa Timo Werner – Note: 2. Kam mal über rechts, mal über links - aber immer mit viel Tempo. Gleich an den ersten beiden gefährlichen Aktionen beteiligt. Auch im weiteren Spielverlauf an fast allen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. © dpa Ilkay Gündogan – Ohne Wertung. Kam in der der 66. Minute für Goretzka ins Spiel – und wurde von einem Teil der deutschen Fans beim Betreten des Platzes ausgepfiffen. Spielte etwas defensiver als zuvor Goretzka. Ein unauffälliger Auftritt, auch wenn er zumindest einmal gefährlich zum Abschluss kam. © imago/kolbert-press Leroy Sané – Ohne Wertung. Kam in der der 83. Minute für Marco Reus. © imago/DeFodi

Alle Stimmen zum Deutschland-Remis gegen Frankreich hier im Überblick:

Thomas Müller: "Für uns war es wichtig, dass wir viel Einsatz zeigen. Nach vorn haben wir nicht ganz so befreit gespielt wie in unseren besten Zeiten. In der ersten Halbzeit haben wir nicht ganz so viel Risiko genommen. Wir haben uns gesagt, dass die Null heute auf jeden Fall stehen muss. Die Fans haben uns super empfangen. Man hat gleich gewusst, wofür es sich lohnt, heute zu laufen. Wir wollten zeigen, dass Herz in uns steckt. Wir sind hier nicht auf Schüleraustausch unterwegs. Wir wissen, dass wir für die deutschen Farben spielen. Wir waren nah dran am Lucky Punch. Deshalb sind wir nicht hundertprozentig zufrieden."

Toni Kroos: "Ich glaube dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt haben. Gerade in der ersten Halbzeit hatte Frankreich keine Möglichkeit. Wir sind nicht groß in Konter gelaufen. Blöd war, dass wir aus den Chancen keine Tore gemacht haben. Es war nur ein erster Schritt. Ich denke, dass wir wenig zugelassen haben gegen eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Wir haben als Mannschaft gut gearbeitet."

Mats Hummels: "Mein erster Eindruck ist gut. Wir haben einen größeren Wert auf defensive Stabilität gesetzt. Ich glaube, dass wir unsere Lehren aus der WM gezogen haben. Ich glaube, das haben wir heute gut gemacht."

Joshua Kimmich: "Gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir gewillt waren, gut zu stehen. In der zweiten Halbzeit haben wir gemerkt, dass bei den Franzosen die Kräfte weniger wurden. Das Remis geht in Ordnung. Wir hätten in den letzten 20 Minuten noch mehr Risiko gehen können. Ich sollte auf unseren Raum vor den Innenverteidigern aufpassen und schauen, dass die Franzosen nicht gefährlicher werden."

Joachim Löw - über das Spiel: "Das Spiel stand unter besonderen Vorzeichen. Ich glaube, das hat die Mannschaft gut gemacht. Wir hätten gegen den Weltmeister das eine oder andere Tor erzielen können. - über den Ballbesitz: "Dass wir Ballbesitz haben werden, war klar. Die Franzosen attackieren nicht hoch. Es war wichtiger, dass wir eine defensive Stabilität herstellen. Die Franzosen sind aus dem Spiel heraus nicht stark. Sie sind starke Konterspieler. Wenn sie Raum vor sich haben, wird es gefährlich. Jeder sollte bereit sein, das Tor zu vereiteln. Das war ein gutes Fundament. Löw über Leidenschaft: Damit bin ich zufrieden. Jeder hat alles abgerufen. Wir haben gut dagegengehalten. Es war zufriedenstellend für mich." - über den derzeitigen Stand: "Es wäre naiv, wenn man glaubt, mit einem Spiel alles vergessen zu machen. Wir können uns erst beim nächsten Turnier rehabilitieren. Die Nations League finde ich gut. Es ist eine Abwechslung zum Qualifikations-Alltag. Es muss sich mehr entwickeln, dass wir vorne den Druck entfalten können." - über die jungen Spieler wie Nico Schulz, die nicht zum Einsatz kamen: "Wir wollten heute auf erfahrende Spieler setzen gegen Frankreich. Die jungen muss man nach und nach einbauen"