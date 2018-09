Lösung für Stürmer-Krise beim DFB? Davie Selke will für Deutschland zur EM 2020

André Schürrle: Der 27-Jährige wagte im Sommer den Schritt aus Dortmund zurück in die Premier League. Beim FC Fulham gelang ihm ein vielversprechender Auftakt mit zwei Toren in den ersten Spielen. Explizites Ziel des Weltmeisters: In London will er sich wieder in Löws Fokus spielen. Ob das gelingt? © Getty