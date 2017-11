Deutschland testet gegen die Besten: Knaller gegen Frankreich am Dienstag

Am Dienstag kommt es in Köln zur Revanche.

Denn natürlich tut diese letzte Niederlage noch weh. Und so freuen sich die DFB-Stars nach dem 0:0 am vergangenen Freitag in London gegen England auf den nächsten Testspiel-Knaller und die Revanche gegen die „L’Equipe tricolore“. „Wir wollen das Länderspieljahr mit einem Sieg, zumindest aber mit einem Unentschieden und einem guten Spiel beenden und ungeschlagen bleiben“, sagt Timo Werner. Mit den Partien gegen England und Frankreich, die bei der WM in Russland zu den Mitfavoriten gehören, endet 2017. 2018 beginnt mit zwei Krachern gegen Spanien (23. März in Düsseldorf) und vier Tage später in Berlin gegen Brasilien.