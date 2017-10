U21: Deutschland gegen Aserbaidschan live im TV und Online-Stream schauen

Die Europameister live im TV und Stream: Deutschland spielt in Cottbus gegen Aserbaidschan in der EM-Qualifikation für 2019. Hier gibt es dieses Spiel live zu sehen.

Anzeige

Der Titelverteidiger aus Deutschland hat vor der Partie Deutschland U21 gegen Aserbaidschan am Freitag (19 Uhr) in Gruppe 5 der EM-Qualifikation bis drei Spiele weniger absolviert als die Gruppengegner aus Israel, Irland und dem Kosovo. Die deutschen Junioren waren nach ihrem Erfolg in Polen erst einmal in der Qualifikation aktiv, setzten sich im September in Osnabrück gegen den Kosovo (1:0) durch.

In Cottbus trifft die Mannschaft von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz auf das Team aus Aserbaidschan, das keines der letzten fünf Spiele gewinnen konnte. Zuletzt gab es ein 1:3 in der EM-Quali gegen den Nachwuchs von der grünen Insel aus Irland. Die DFB-Junioren gehen hingegen mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien in diesen Vergleich. Insgesamt legte man in den zurückliegenden Qualifikations-Kampagnen eine Siegesserie von 15 Spielen ohne Punktverlust bei 51:8 Toren hin. Seit September 2010 und 35 Auftritten sind unsere U21-Jungs in Qualifikationsspielen ungeschlagen.

Die internationalen Pressestimmen zum deutschen U21-Turniersieg. © imago

Aber: Stefan Kuntz muss in Cottbus auf Levin Öztunali vom 1. FSV Mainz 05 und Nadiem Amiri vom Europa-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim verzichten. Öztunali meldete sich mit Schmerzen im Lendenbereich ab. Amiri laboriert an einer Fußprellung. Kuntz warnt nach dem EM-Triumph im Sommer vor zu hohen Erwartungen: „Wir müssen aufhören, die Jungs mit der EM-Mannschaft zu vergleichen“, forderte der 54-Jährige, „da liegen teilweise vier Jahre dazwischen. Von den jetzt nominierten Spielern haben nur sechs am letzten Wochenende in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt.“

​Wie sehe ich das U21-Spiel im TV?

Der TV-Sender Eurosport überträgt das Spiel der U21 zwischen Deutschland und Aserbaidschan live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Freitag ab 18.45 Uhr.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative, um das Spiel Deutschland gegen Aserbaidschan zu sehen. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Deutschland U21 gegen Aserbaidschan bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

KOMMENTIEREN