Erstes Pflichtspiel für Deutschlands U21: Anton ersetzt Tah, aber nicht als Kapitän

​Anton macht sein erstes Pflichtspiel für Deutschland

Im U-21-Test gegen Ungarn (1:2) spielte er eine Hälfte im Mittelfeld, in der zweiten hinten. Kuntz braucht ihn auch am Dienstag in der EM-Qualifikation in Osnabrück gegen den Kosovo (19 Uhr, Eurosport). Anton war dabei als Europameister in Polen, aber gespielt hat er nicht. Der 96-Profi macht am Dienstag sein erstes Pflichtspiel für Deutschland.

„Das ist immer ein Traum gewesen“, sagte Anton zuletzt. Er steigt in der Hierarchie auf, weil Kapitän Jonathan Tah verletzt fehlt. Kapitän wird aber Thilo Kehrer, jener Schalker, der für 96 das Jonathas-Tor mit einem Fehlpass einleitete.