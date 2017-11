Deutschland verzweifelt an England: Internationale Pressestimmen

Mit einer Nullnummer in Wembley startet die Fußball-Nationalelf in ihre WM-Experimentierphase. Beim Klassiker in England unterhält Joachim Löws Test-Team vor allem in der ersten Hälfte. Die englischen Zeitungen feiern ihr Team, die deutschen sehen Potenzial für Verbesserungen. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Deutschland ist in Wembley nicht zu schlagen. Im ersten großen WM-Härtetest für Russland 2018 hat die Fußball-Nationalmannschaft ihre stolze England-Serie ausgebaut. Beim 0:0 am Freitagabend wurde der dritte Sieg in Serie in London unter Joachim Löw gegen die wieder erstarkten Three Lions zwar verpasst. Der Bundestrainer konnte beim Prestige-Duell vor 81.382 Zuschauern im Fußball-Tempel aber mit seinen Personal-Experimenten einige Erkenntnisse für die WM-Titelmission in sieben Monaten sammeln.

Angeführt vom starken Ersatz-Kapitän Mats Hummels war die DFB-Auswahl das bessere Team und verteidigte die seit 42 Jahren makellose Bilanz bei Spielen in England. Im 14. Vergleich gab es erstmals ein Remis. Dennoch war der Bundestrainer nicht ganz zufrieden. «Wir müssen wieder lernen Richtung WM, dass wir schnell umschalten müssen, wenn wir den Ball erobern», sagte Löw. Die nächste Bewährungsprobe steht für die Weltmeister zum Jahresabschluss am Dienstag in Köln gegen Frankreich an. Dann kann die Nationalelf Revanche für das 0:2 im EM-Halbfinale nehmen und die Serie von nun 20 ungeschlagenen Spielen seit dem Sommer 2016 weiter ausbauen.

Englische Presse von Nationalteam beeindruckt

Trotzdem war die sonst so strenge und bissige englische Presse von ihrem Nationalteam beeindruckt. Viele Zeitungen drücken nach dem 0:0 gegen Deutschland ihre Zuversicht für die kommende Weltmeisterschaft in Russland aus. Auch die deutschen Blätter sind mit dem Ergebnis nicht unzufrieden, auch wenn die mangelhafte Chancenverwertung kritisiert wird.

Internationale Pressestimmen: Deutschland gegen England Ein 0:0, das die englische Presse glücklicher macht als die deutsche. Die internationalen Pressestimmen zum Remis von Deutschland gegen England im Überblick. © Getty/Montage Das 0:0 kommt bei den Engländern generell gut an. So schreibt die "BBC", dass ein unerfahrenes England gegen Weltmeister Deutschland ein Unentschieden erreicht habe. © Screenshot Der "Daily Mirror" lobte die Debütanten Englands gegen Deutschland. Beide Teams hätten sich gegenseitig neutralisiert. Die "Daily Mail" fokussiert sich auf ein Mittelfeld-Duell der "Zehner": Mesut Özil hatte in einem Zweikampf gegen den Debütanten Ruben Loftus-Cheek das Nachsehen und wird gefeiert. "The Times" schreibt, dass die neuen Gesichter England Zuversicht für die Zukunft geben. Der "Daily Star" macht Keeper Jordan Pickford zum "Helden" gegen Deutschland. Der "Telegraph" schreibt, dass sich die jungen Spieler gegen Deutschland bewiesen haben und damit die Philosophie des Nationaltrainers Gareth Southgate bestätigt wird. "The Sun" titelt, dass die "neuen Jungs" gegen Deutschland beeindruckt haben. Den Weltmeister hätten sie aber nicht zu Fall bringen können. Auch der "Independent" schreibt von einer beeindruckenden Vorstellung. Der "Express" schließt sich dem an. Der "Guardian" fokussiert sich auf die letzte Chance von Jesse Lingard. Er bereue die vergebene Gelegenheit zum Siegtreffer. Die spanische "AS" titelt nach dem Remis: "England ist zufrieden". Die "L'Equipe" ist der Meinung, dass sich die Engländer und Deutschen gegenseitig neutralisiert haben. England-Torwart Jordan Pickford ist für die schweizer Zeitung "Blick" der Mann des Spiels. Die "Bild-Zeitung" ärgert sich über die vergebenen Chancen. Die "Sport Bild" freut sich, dass die Wembley-Serie hält. Seit 42 Jahren ist Deutschland in England ungeschlagen. "Sport1" schreibt von "Chancenwucher". Laut "Frankfurter Allgemeine" deutet Deutschland sein Potential an. "Spiegel Online" sah Rückkehrer Ilkay Gündogan stark. Die "Süddeutsche" sah dagegen Leroy Sané als "Attraktion" an.

Löw lobt Debütanten

Löw hatte schon vor den Herbst-Klassikern personelle Experimente angekündigt. "Wir wollen Spieler sehen, die sonst nicht so oft bei uns zum Einsatz kommen", sagte der Coach und gab in Wembley dem Debütanten Marcel Halstenberg im linken Mittelfeld von Beginn an eine Bewährungschance. "Für den Einstand war es gar nicht schlecht", sagte der Leipziger danach. Zudem feierte der lange verletzte Ilkay Gündogan 360 Tage nach seinem bislang letzten Länderspiel neben Mesut Özil in der Zentrale sein Comeback. Toni Kroos fehlte dagegen nach einem Magen-Darm-Infekt.

Von Beginn an war beiden Mannschaften die ungewohnte Formation anzumerken. Auch die Engländer mussten auf sieben Stammkräfte, darunter Topstar Harry Kane, verzichten. In der Anfangsphase bemühten sich daher sowohl Löw wie auch Three-Lions-Trainer Gareth Southgate immer wieder an der Seitenlinie, Ordnung in die eigenen Reihen zu bringen - mit begrenztem Erfolg. Bei den Deutschen fehlte bisweilen die Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff, bei den Engländern lange Zeit Tempo und Struktur im Spiel nach vorn.

Auffälligster Akteur zu Beginn war Premier-League-Legionär Leroy Sané, der wie bei Manchester City über die linke Seite stürmen durfte. Julian Draxler musste dafür zumeist nach rechts ausweichen. Sané sorgte zunächst mit einem Schuss ans Außennetz (8.) für Gefahr, ehe er in der 20. Minute die Latte traf. Der Ball prallte aber deutlich vor der Torlinie wieder auf - kein Fall also für den Video-Schiedsrichter, der erstmals bei einem Freundschaftsspiel der DFB-Auswahl im Einsatz war.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen England Marc-André ter Stegen: Eine gute Partie vom Stammtorwart des FC Barcelona. In der zweiten Hälfte glänzte er mit einer starken Parade. Hatte nur eine Unachtsamkeit in seinem Spiel, als er in der ersten Halbzeit einen Abschlag zum Gegner brachte. NOTE 3 © imago Matthias Ginter: Spielte neben Hummels und Rüdiger in der Verteidigung. Im Zweikampf gut, dafür aber mit einigen Fehlpässen im Aufbauspiel. Eine unauffällige Partie des Gladbacher Profis. NOTE 4 © imago Mats Hummels: Bester Mann auf dem Platz. Führte das DFB-Team als Kapitän an. Stark in den Zweikämpfen, absolute Lufthoheit in Kopfballduellen. Nur die öffnenden Bälle auf die Offensivspieler kamen zu selten an. NOTE 2 © imago Antonio Rüdiger: Der Abwehrhüne vom FC Chelsea ließ seinen Gegenspielern im Zweikampf kaum eine Chance. Dafür mit einigen Unachtsamkeiten im Stellungsspiel, die zu brenzligen Offensivaktionen der Engländer führten. NOTE 3 © imago Joshua Kimmich: Der Bayern-Profi spielte extrem abgezockt, legte beispielsweise eine Flanke der Engländer im Strafraum ganz locker per Brustabnahme auf Torwart ter Stegen zurück. Offensiv aber zu wenige gute Aktionen von ihm. NOTE 3 © imago Marcel Halstenberg: Der nächste Debütant unter Jogi Löw. Der 26-jährige Leipziger spielte im linken Mittelfeld eine auffällige Anfangsviertelstunde, in der er viel am Ball war. Baute mit zunehmender Spielzeit aber deutlich ab. NOTE 3 © imago Ilkay Gündogan: Kam nach knapp zwölf Monaten erstmals wieder für den DFB zum Einsatz. Gündogan ordnete das Spiel in der Mittelfeldzentrale, spielte kluge Pässe in die Spitze. Man merkte aber, dass er lange nicht dabei war. Er traute sich noch zu wenig zu. NOTE 3 © imago Mesut Özil: Der Star des FC Arsenal tauchte über weite Teile der Partie ab. Er bemühte sich zwar, die Lücke in der englischen Abwehr zu finden. Doch ohne Erfolg. Der große Glanz fehlte. NOTE 3 © imago Leroy Sané: Ballerte in der 20. Minute aus 17 Metern den Ball gegen die Latte. Der gebürtige Essener mit einigen auffälligen Offensiv-Aktionen. Zielgenau im Passspiel, aber in Offensivaktionen nicht egoistisch genug. NOTE 3 © imago Julian Draxler: Für Paris traf er in der vergangenen Woche per Weltklasse-Lupfer, beim DFB hatte er in London nur wenige auffällige Aktionen. Wurde in der 67. Minute für Emre Can ausgewechselt. NOTE 4 Timo Werner: Bekam im Angriff den Vorzug vor Sandro Wagner. Gewohnt blitzschnell im Sprint, doch vor dem Tor etwas zu hektisch. Vergab zwei Mal frei vor dem Tor. NOTE 3 © imago Emre Can: Kam in der 67. Minute für Julian Draxler in die Partie. OHNE NOTE © imago Sandro Wagner: Wurde in der 73. Minute für Timo Werner eingewechselt. OHNE NOTE © imago Sebastian Rudy: Löw brachte ihn erst in der 86. Minute für Gündogan. OHNE NOTE © imago Julian Brandt: Konnte nach seiner Einwechselung für Sané nichts mehr bewirken. OHNE NOTE © imago

