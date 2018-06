SPORTBUZZER-Umfrage: Diese 8 Fragen bewegen Deutschland nach dem WM-Aus

Zum ersten Mal in der WM-Geschichte muss die deutsche Nationalmannschaft bereits nach der Vorrunde nach Hause fahren. In zwei Spielen blieb der harmlose Titelverteidiger ohne Torerfolg (0:1 gegen Mexiko, 0:2 gegen Südkorea), der Last-Minute-Sieg gegen Schweden (2:1) war zu wenig, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Soweit die Fakten. Doch wie soll es jetzt im Hinblick auf die EM 2020 und die WM 2022 weitergehen? Nach dem vorzeitigen Aus in Russland rätselt ganz Deutschland über die Zukunft der DFB-Elf.