Deutschland mit 6:0 gegen Norwegen: Internationale Pressestimmen - Ärger über RTL

Und auch im Ausland blickt man ehrfürchtig auf das Feuerwerk, dass die deutsche Nationalmannschaft da in Stuttgart abgefeuert hat. Klar, die Norwegener waren harmloser als so ziemlicher jeder andere Gegner, der sich dem DFB-Team in den letzten Monaten in den Weg gestellt hat. Doch auch die deutschen Spieler wussten endlich wieder zu überzeugen.