Deutschlands WM-Kader 2018: Das sind die Chancen der Kandidaten!

Zehn Spiele, zehn Siege, 43:4 Tore! Deutschland ballert sich mit einer Weltrekord-Quali zur WM nach Russland.

Alles spricht vom größten Konkurrenzkampf aller Zeiten und auch der Bundestrainer erhöht nochmal den Druck auf seine Kandidaten. Jogi Löw nach dem 5:1 gegen Aserbaidschan: „Ich habe mit der Mannschaft intensiv gesprochen, was ich erwarte. Dazu gehört vieles. Jeder muss frühzeitig damit beginnen, sich mental und physisch auf dieses Highlight einzustellen – auch wenn es noch mehr als ein halbes Jahr hin ist. Die Quali war gut, aber bei der WM kommen ganz andere Kaliber auf uns zu.“

Sechs Spiele hat das DFB-Team noch bis zum WM-Auftakt. Die nächsten vier Gegner heißen: England, Frankreich (im November), Spanien und Brasilien (im März)! Dazu will Löw zwei weitere Partien während der Vorbereitung in Südtirol Ende Mai, die erst nach der Gruppenauslosung in Moskau am 1. Dezember festgelegt werden sollen. „In den nächsten Spielen will ich noch etwas testen, dem ein oder anderen eine Chance geben. Die richtige Einspielphase beginnt im Mai, wenn wir ins Trainingslager gehen,“ kündigte Löw an.

37 Spieler setzte er während der Quali ein. „Aber die Türe ist offen. Es kann immer sein, dass noch jemand dazukommt, mit dem man nicht rechnet.“

Der SPORTBUZZER hat eine Liste von 51 Kandidaten erstellt und sagt, wer (Stand jetzt), welche Chancen auf ein Ticket für Löws 23-er Kader nach Russland hat.