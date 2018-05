Deutschlands WM-Kader-Bekanntgabe live im Stream schauen

Am Dienstag blickt ganz Fußball-Deutschland nach Dortmund! Im Deutschen Fußballmuseum wird Bundestrainer Joachim Löw (58) sein vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland bekanntgeben.

Timo Werner (22, RB Leipzig, 12/7): Der Überflieger des Jahres 2017 musste viel ertragen, wurde sogar von den deutschen Fans verhöhnt. Nach Mini-Krise und Verletzungsproblemen zuletzt in Leipzig wieder an vielen Toren beteiligt - insgesamt 21 Pflichtspieltreffer. Behält er diese Form bis zur WM, ist er Löws Stürmer Nummer eins.

Julian Draxler (24, Paris Saint-Germain, 42/6): Einer der großen Gewinner des letzten Jahres. Blüht seit seinem Wechsel zum Pariser Starensemble an der Seite von Neymar und Mbappé auf. Führte das DFB-Team als Kapitän beim Confed Cup an, wurde außerdem zum besten Spieler des Turniers gekürt.

Thomas Müller (28, Bayern München, 90/38): Bei den Bayern längst wieder Stammspieler und in toller Form. In der Saison bereits mit 15 Pflichtspieltreffern und im DFB-Team ohnehin eine feste Größe. Bester Torschütze bei den letzten beiden Turnieren. Bei Jogi gilt: Müller spielt immer.

Toni Kroos (28, Real Madrid, 82/12): Auch wenn die Saison für ihn und Real trotz des Einzugs ins Champions League-Finale nicht wunschgemäß lief, ist er unumstrittener Boss – sowohl im Klub als auch in der Nationalmannschaft: Taktgeber, Leader, Champion. Mit Tor gegen Celta Vigo am Wochenende. Ohne jede Diskussion.

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 36/3): Auch wenn er den Absteig nicht verhindern konnte, zeigte er in Köln nach seiner Rückkehr, wie wichtig er ist. Mit Traumtor in Wolfsburg. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles über seinen Stellenwert beim Bundestrainer aus.

Jérôme Boateng (29, Bayern München, 70/1): Bei den Knallern gegen Spanien und Brasilien war er noch dabei, dann verletzte er sich in der Champions League gegen Real Madrid erneut am Oberschenkel. Als Abwehrchef gesetzt und eigentlich unverzichtbar - wenn er wieder rechtzeitig fit wird.

Antonio Rüdiger (25, FC Chelsea, 23/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, erzielte schon zwei Treffer in der Premier League. Bei Löw ist er in der Abwehr die erste Alternative, wenn Hummels oder Boateng ausfallen.

Mats Hummels (29, Bayern München, 63/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form, wenn am Wochenende auch am Knöchel verletzt.

Özil, über dessen WM-Aus englische Boulevardmedien bereits spekulierten, leistete sich am Sonntag in London gemeinsam mit Ilkay Gündogan von Manchester City einen Eklat, in dem beide Spieler „ihrem Präsidenten“ Recep Tayyip Erdogan ein signiertes Trikot überreichten. Der DFB kritisierte die Audienz beim türkischen Regierungschef. Wie sich Joachim Löw zu dem Vorfall äußern wird? Man darf zumindest gespannt sein. Auch wird die Frage sein, ob der formschwache Mario Götze von Borussia Dortmund, 2014 Siegtorschütze im Finale gegen Argentinien, es in den Kader schafft.

Kandidaten mit Überraschungspotenzial wären die Hoffenheimer Mark Uth und Nico Schulz sowie der Freiburger Nils Petersen, der 2016 bereits im Olympia-Kader für Rio de Janeiro stand und mit der DFB-Elf die Silbermedaille gewann. „Mein Telefon ist an, ich bin ja kein Amateur“, scherzte Nico Schulz vor der Nominierung.

Nach der Kader-Nominierung geht es für Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich. Am 8. Juni tritt Deutschland vor der Abreise zur WM-Endrunde nach Russland in Leverkusen gegen Saudi-Arabien an.