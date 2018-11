DFB-Teammanager Bierhoff über Abstieg: "Das ist kein Weltuntergang" 

Anzeige

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hat sich zum deutschen Abstieg in der Nations League geäußert: „Das ist kein Weltuntergang, aber schon frustrierend. Ich bin enttäuscht ins Bett gegangen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, haben uns selbst in diese Situation gebracht." Deutschland wird die Gruppe eins hinter der Niederlande und Frankreich auf dem letzten Platz abschließen und muss nun gegen potenziell schwächere Teams spielen.

Bierhoff will Positives aus Abstieg ziehen

Den Begriff "Abstieg" will Bierhoff dennoch nicht zu hoch hängen: „Das Wort will man als Sportler nie gerne hören. Es hat uns jetzt noch mal einen Punkt draufgesetzt auf dieses Jahr. Aber manchmal muss man halt auch den Boden berühren, um den Aufstieg anzugehen." Stattdessen hofft der ehemalige Nationalspieler auf einen langfristigen Nutzen. "Der positivste Aspekt ist vielleicht, dass man es mit so einem Abstieg noch mehr spürt, als wenn man gerade noch mal daran vorbeischlittert. Wir starten von Null.“

Mit Sieg gegen Holland soll das Kapitel zugeschlagen werden

Das sportlich verkorkste Jahr 2018 will Bierhoff mit einem Sieg gegen Holland noch ein kleines bisschen aufhübschen: „Ich hoffe, dass wir am Montag das Jahr erfolgreich abschließen und dieses Kapitel dann zuschlagen können, dass es endlich vorbei ist.“

Bierhoff richtet Blick nach vorne

Der Blick beim DFB geht derweil nach vorne: "Es geht jetzt neben der Quali weiter um die Entwicklung der Mannschaft, um die Entwicklung von einzelnen Spielern. Da ändert sich nichts daran, egal in welcher Gruppe man dann im Herbst 2020 spielt", so Bierhoff. Durch den Abstieg aus Topf eins in der Nations League muss die deutsche Mannschaft nun gegen potenziell schwächere Teams spielen: "Auch das sehe ich relativ entspannt. Natürlich will man immer die optimalen Voraussetzungen haben, aber man kann auch in Topf 1 einen blöden Gegner bekommen. Wir müssen den Anspruch haben, in der Quali unter die ersten Zwei zu kommen. Egal gegen wen es geht.“

Bierhoff über Bundestrainer Löw: "Er ist hoch motiviert"