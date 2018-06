DFB bestraft Funktionäre nach Jubel-Eklat: Innenraumverbot!

Unabhängig von der Entscheidung der Fifa-Disziplinarkommission werden DFB-Büroleiter Georg Behlau und Ulrich Voigt aus der Medienabteilung beim entscheidenden deutschen Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr) in Kasan aus dem Innenraum verbannt. Der DFB bestrafte seine beiden Funktionäre für einen von ihnen ausgelösten Jubel-Eklat im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden. Beide hatten nach dem 2:1 der deutschen Mannschaft provozierend vor schwedischen Delegationsmitgliedern gejubelt. Danach war es zu einem Handgemenge gekommen.

Der DFB hat die Vorkommnisse nach dem Schweden-Spiel in einer Stellungnahme beim Weltverband Fifa erneut „ausdrücklich bedauert“. Der Verband unterstrich „noch einmal, dass er die Gesten in Richtung schwedischer Bank durch zwei Mitglieder des Betreuerstabs für unangebracht hält“, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Der DFB stehe „bei aller Emotionalität im Spiel für einen respektvollen und sportlich fairen Umgang miteinander und hat dies ebenso wie die beteiligten Mitarbeiter in der Vergangenheit vorgelebt“.