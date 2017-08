DFB-Boss Grindel exklusiv: über Gewalttäter, Videobeweise, Ablöseirrsinne, Scheichs – und das Sommermärchen

Grindel kündigt Ablöse-Analyse an: „Wir müssen schauen, ob wir neue Leitplanken brauchen“

DFB-Boss fordert: Bekannte Gewalttäter sollen sich am Spieltag stündlich melden

… den angekündigten Dialog mit Ultras: „In der gemäßigten Abteilung der Ultraszene ist mein Werben um den Dialogprozess und der Verzicht auf Kollektivstrafen begrüßt und anerkannt worden. Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. In unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die Protest auf gewalttätige Art ausdrücken. Es kann also per se nicht überraschen, dass der Fußball auch Menschen anzieht, wie wir sie auch beim G-20-Gipfel gesehen haben. Die Frage ist: Was gehört zur Fankultur? Und was nicht? Diesen Dialog werden wir jetzt miteinander führen.“