DFB-Gegner Mexiko: Wirbel um angebliche Sex-Orgie nach WM-Testspiel

Dass sie kräftig feiern können, haben Carlos Salcedo und Marco Fabian schon bewiesen, als sie mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen haben. Nun haben sie angeblich noch eine ordentliche Schippe draufgelegt. Dem mexikanischen Boulevard-Portal TV Notas zufolge sollen einige Spieler aus dem mexikanischen WM-Kader am vergangenen Samstag eine ausschweifende Party gefeiert haben. Die Spieler hätten laut einer Quelle aus dem Umfeld der Mannschaft bis 4 Uhr morgens gefeiert und gertrunken. Pikantes Detail: Auch "über 30 Prostituierte" sollen in der Villa in Mexiko City mit von der Partie gewesen sein.