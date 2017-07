DFB-Hammer: Löst Volkswagen Mercedes als Hauptsponsor ab?

Hat der Wolfsburger Konzern, der auch den DFB-Pokal sponsort, seinen Stuttgarter Konkurrenten ausgedribbelt? Es sieht ganz danach aus. Seit 1972 ist Mercedes-Benz Hauptsponsor des DFB, der aktuelle Vertrag geht noch bis 2019, also bis nach der WM in Russland. Danach soll Schluss sein.

Wechsel finanziell attraktiv

Der Wechsel ist für den DFB finanziell sehr attraktiv. Es soll nach FAZ-Informationen um ein Sponsorenpaket in Höhe von 30 Millionen Euro gehen. Mercedes überweist in jedem Jahr knapp 8 Millionen Euro an den deutschen Verband. Eine endgültige Entscheidung über den möglichen Super-Deal soll am übernächsten Freitag fallen, wenn das DFB-Präsidium zu Beratungen zusammenkommt. Eine Vorentscheidung soll allerdings bereits gefallen sein...