DFB-Kapitänsbinde für Joshua Kimmich? Löw: "Er ist sehr weit für sein Alter"  

7. Juli 1974, Deutschland - Niederlande 2:1: Die Niederländer gingen als klarer Favorit in das WM-Finale 1974 in München. Johan Neeskens schoss die Elftal früh in Führung, doch Paul Breitner und Gerd Müller drehten die Partie. Deutschland feierte den zweiten Weltmeister-Titel. Später gab es Verschwörungstheorien zur Niederlage der Holländer, die vor allem wegen eines übermüdeten Johan Cruyff verloren hätten. Dieser hatte ein paar Tage zuvor eine wilde Pool-Party mit leicht bekleideten Mädchen gefeiert. Als Fotos dieser Party einen Tag vor dem Finale in einer niederländischen Zeitung erschienen, klingelte bei Johan Cruyff das Telefon. Am anderen Ende: Seine erboste Frau. Das Telefonat soll bis in den Morgengrauen gedauert haben. © imago/WEREK