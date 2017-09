DFB-Kader für WM-Quali gegen Nordirland und Aserbaidschan - Özil fehlt!

Bundestrainer Joachim Löw will den letzten Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit fünf Rückkehrern vollziehen . Neben Kapitän Manuel Neuer, Jonas Hector und Mario Gomez fallen die Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira wegen Verletzungen aus. Der Kader umfasst 23 Akteure. Der Dortmunder Mario Götze feiert noch kein Comeback im Nationalteam, er war in den vergangenen Wochen leicht angeschlagen .

Wichtiges Spiel gegen Nordirland

Deutschland trifft in den letzten beiden Gruppenspielen der WM-Qualifikation am 5. Oktober auf den Gruppenzweiten Nordirland und am 8. Oktober auf Aserbaidschan. Die DFB-Elf hat bei noch zwei ausstehenden Spielen fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Nordirland. Im direkten Duell benötigt Deutschland also mindestens ein Remis, um die sicher vorzeitig für die WM-Qualifiziert zu sein. Auch ein Re Löw ist voller Vorfreude: "Wir alle freuen uns sehr auf das Spiel in Belfast. Dort wird eine besondere Atmosphäre herrschen, die Nordiren werden ihre Mannschaft bedingungslos und über 90 Minuten lautstark anfeuern. Was uns neben dieser Kulisse sportlich erwartet, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass Nordirland außer im Hinspiel gegen uns ohne Gegentor in der Qualifikation geblieben ist."