Kommentar zur Nationalmannschaft: Auch Löw muss sich 2019 beweisen

Wer Joachim Löw in den letzten Tagen erlebte, gewann nicht den Eindruck, dass dieser gerade das schlimmste Jahr seiner Trainerlaufbahn hinter sich hat. Ein Jahr, in dem die Fußball-Nationalmannschaft erstmals bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausschied und aus dem neuen Wettbewerb, der so genannten Nations League, als Gruppenletzter abstieg.

Der Bundestrainer wirkte eigentlich wie immer: locker, fokussiert, souverän. Bei jedem ambitionierten Bundesligaklub hätten vermutlich längst die normalen Mechanismen der Branche gegriffen: Der leitende Angestellte wäre vor die Türe gesetzt worden.