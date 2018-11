DFB-Länderspiele 2018 im Ranking: So schlecht war die Nationalmannschaft

Die gute Nachricht zum am Ende doch wieder vergeigten Jahresabschluss des DFB: Oliver Pochers Torhymne „Schwarz und Weiß“ hat ausgedient. Seit 2006 wurde nach Toren bei Heimspielen der Song des sogenannten Comedians eingespielt, am Montagabend ertönte gegen Holland (2:2) in der Schalker Arena zwei Mal „Chöre“ von Mark Forster. Auch ein Neuanfang, ein melodischer Umbruch.