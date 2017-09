DFB legt Spielorte für EM 2024 fest: Enttäuschung im Norden

Dabei: FRANKFURT AM MAIN: Commerzbank-Arena – Kapazität: 48.000 Plätze – WM 2006: Spielort – Bereits 1974 (damals Waldstadion) WM-Spielort. Wurde zur Weltmeisterschaft 2006 modernisiert. Gilt als wahrscheinlicher EM-Spielort, zumal die Arena nur wenige Hundert Meter von der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes entfernt liegt. „Wir haben uns schon beworben, die Unterschrift ist geleistet. Und klar: Wir gehen auch davon aus, dass wir dabei sind“, sagt Markus Frank, Sportdezernent der Stadt Frankfurt.

Dabei: DÜSSELDORF: Esprit-Arena – Kapazität: 54.600 Plätze (44.683 Sitzplätze) – WM 2006: kein Spielort – Auch die Heimspielstätte des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf will dabei sein. Hier rollte schon bei der WM 1974 und der EM 1988 der Ball.

Dabei: GELSENKIRCHEN: Veltins-Arena – Kapazität: 62.271 (international 54.740) – WM 2006: Spielort – Gelsenkirchen zählt zu den sechs Städten, die bei allen drei Endrundenturnieren in Deutschland als Spielort ausgewählt wurden.

Dabei: STUTTGART: Mercedes-Benz-Arena – Kapazität: 60.000 Plätze – WM 2006: Spielort – Die Stadt des Zweitligisten VfB Stuttgart will Austragungsort der EM 2024 werden und wird dabei auch von der Landesregierung unterstützt. „Wir haben schon bei der WM 2006 gezeigt, dass die Mercedes-Benz-Arena eine tolle Spielstätte ist“, erklärte Jörg Klopfer, Sprecher der Stadion Neckarpark GmbH & Co. KG. „Stuttgart war immer Spielort bei großen internationalen Turnieren.“

Dabei: MÜNCHEN: Allianz-Arena – 75.000 Plätze (international 70.000) – WM 2006: Spielort (unter anderem Eröffnungsspiel) – Die Fußball-Hauptstadt Deutschlands wird im Falle eines Zuschlags wieder als Austragungsort erwartet. Bei den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 wurde in München gespielt, vor elf Jahren sogar schon in der Allianz-Arena. Schon bei der 13-Länder-EM 2020 ist München auf jeden Fall ein Schauplatz: Dort werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen.

Dabei: LEIPZIG: Red-Bull-Arena – Kapazität derzeit: 42.558 Zuschauer (Umbau und Erweiterung auf 57.000 geplant) – WM 2006: Spielort – „Als Fußballstadt und Gründungsort des DFB haben wir ein großes Interesse daran, dass auch in Leipzig Spiele stattfinden würden. Wir werden uns mit RB Leipzig zu einer möglichen Bewerbung als Austragungsort abstimmen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Berlin ist gesetzt, der Fußball-Osten darf nicht leer ausgehen“, forderte der Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes, Hermann Winkler.

Dabei: HAMBURG: Volksparkstadion – Kapazität: 57.000 Plätze (international 50.000) – WM 2006: Spielort – Die Hansestadt war schon bei der EM 1988 und der WM 1974 Schauplatz von Turnierspielen und wird sich erneut als Austragungsort anbieten. „Selbstverständlich bin ich dafür, dass EM-Spiele im Volksparkstadion ausgetragen werden. Hamburg ist eine der führenden Sportstädte in Deutschland. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so eine Veranstaltung ohne Hamburg stattfinden wird“, sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen. Der Verein ist Besitzer des Stadions.

Dabei: DORTMUND: Signal-Iduna-Park – Kapazität: 81.360 Plätze (international 65.800) – WM 2006: Spielort – Das größte Bundesliga-Stadion gilt als stimmungsvollste deutsche Arena. Bei den Heim-Weltmeisterschaften 1974 und 2006 fanden hier wichtige Spiele statt. So kam es 2006 zum Halbfinale zwischen der DFB-Auswahl und Italien.

Nicht dabei: BREMEN: Weserstadion – Kapazität: 37.441 Plätze – WM 2006: kein Spielort – Bremen, das 2006 leer ausgegangen war, will sich nach einem Senatsbeschluss ebenfalls bewerben. Vor allem der Streit um Rechnungen für Polizeieinsätze dürfte die Bewerbungschancen schmälern. Bremen fordert von der Deutschen Fußball Liga die Übernahme von Kosten bei Bundesliga-Spielen, die DFL lehnt dies strikt ab.

