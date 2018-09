Nach dem Debakel bei der WM in Russland soll der Mannschaftsrat des DFB-Teams verjüngt werden. Das Gremium, das in sportlichen Fragen wichtiger Ansprechpartner für Bundestrainer Joachim Löw ist und unter anderem die Turnier-Prämien verhandelt, wird dafür erweitert. Dies berichtet die Bild und nennt zwei potenzielle Kandidaten, die in den Kreis aufrücken und damit auch ihre Bedeutung für die Nationalmannschaft weiter erhöhen könnten: Joshua Kimmich und Julian Brandt.