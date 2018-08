DFB-Comeback: Marco Reus spricht sich für Rückkehr von BVB-Kumpel Mario Götze aus

Marco Reus rechnet nach der WM-Enttäuschung mit einer Rückkehr seines Freundes Mario Götze in die Nationalmannschaft. „Davon gehe ich sehr stark aus. Mario macht in der Vorbereitung einen überzeugenden Eindruck. Er hat schon vor dem Vorbereitungsstart viel trainiert. Der lange Urlaub hat ihm gutgetan“, sagte der neue Kapitän von Borussia Dortmund im Kicker-Interview (Montag).

Götze war von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die Fußball-WM in Russland nominiert worden. Reus war nach vielen Verletzungen beim Vorrunden-Aus erstmals bei einer WM dabei. Nach dem WM-Finale 2014 hatte der damalige Siegtorschütze Götze ein Trikot mit dem Namen des damals verletzt fehlenden Reus im Maracanã von Rio de Janeiro in den Händen gehalten.

Reus appelliert: "Wir dürfen nicht immer nur negativ sein"

Vor dem Länderspielauftakt mit dem Start in die Nations League am 6. September gegen Weltmeister Frankreich in München forderte Reus eine optimistische Einstellung. „Wir dürfen nicht immer nur negativ sein. Ein Misserfolg wie in Russland bietet auch die Chance zu einem Neuanfang - ohne aber zu vergessen, was schlecht war“, sagte er. Trotz der schweren Gruppengegner Frankreich und Niederlande müsse das Ziel sein, den neuen Wettbewerb zu gewinnen. Dafür müsse man aber „aus den Fehlern lernen“.