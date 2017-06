DFB meldet: SC Paderborn rückt statt 1860 München in die 3. Liga auf

Aufatmen beim SC Paderborn: Nach dem erneuten sportlichen Abstieg in die Regionalliga West dürfen die Westfalen doch in der 3. Liga bleiben. Das gab der DFB am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Damit nimmt der Ex-Bundesligist, der von der Bundes- in die vierte Liga durchgereicht worden war, den Platz des TSV 1860 München ein, der aus der 2. Bundesliga abgestiegen war, aufgrund interner Querelen und finanzieller Probleme aber einen Neustart in der Regionalliga Bayern versucht.