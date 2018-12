Neuer vor ter Stegen bei WM 2018: Messi war überrascht von Löw-Entscheidung

Er muss es wissen. Wenn ein Fußball-Weltstar wie Lionel Messi über seine Kollegen spricht, dann steckt da Fachwissen hinter. Gegenüber der spanischen Sportzeitung Marca hat der Profi des FC Barcelona nun auch seine Meinung über zwei deutsche Spieler und das DFB-Team abgegeben.

Hintergrund: Die deutsche Nationalmannschaft schied bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland bereits in der Vorrunde aus, Bundestrainer Joachim Löw setzte im Tor auf den langjährigen - aber nicht komplett fitten - Stammtorhüter Manuel Neuer. Messi ist in Barcelona Teamkollege von Marc-André ter Stegen, der hinter Neuer beim DFB die Nummer zwei ist.

Messi: "Auf persönlicher Ebene überrascht"

Messi: „Es war eine Überraschung. Marc hatte ein tolles Jahr. Die deutsche Nummer 1 war lange raus. Aber sie kam zurück und war Stammspieler. Das ist die Sache des Trainers, der seine Gründe haben wird. Und das kann ich nicht kommentieren. Auf persönlicher Ebene hat es mich überrascht.“