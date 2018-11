Nationalspieler Leroy Sané über Özil-Rücktritt aus DFB-Team: "Es ist schade"

Einen Tag vor dem wichtigen Testspiel gegen Russland haben die Spieler Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Brandt und Manuel Neuer eine Schule in Leipzig besucht. Vor Kindern und Journalisten hielten sie zusammen mit Teamchef Oliver Bierhoff eine Pressekonferenz der etwas anderen Art in der Schulaula ab.

Leroy Sané über Özil-Rücktritt: "Es ist schade"

Timo Werner freut sich auf "sein Heimspiel"

Zudem äußerte sich Leipzig-Profi Timo Werner zum Spiel in seinem Heimstadion gegen den WM-Gastgeber von 2018: "Für mich ist das was ganz Besonderes hier in Leipzig zu spielen. Hier bin ich zum Nationalspieler geworden. Hier hatte ich immer Unterstützung, auch in einer Phase wo es auf dem Platz gut lief, aber neben dem Platz drunter und drüber ging.“