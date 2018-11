Marco Reus verteidigt Bundestrainer Joachim Löw: "Vertrauen ihm"

Marco Reus bricht eine Lanze für den deutschen Nationaltrainer Joachim Löw . In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat der 29 Jahre alte Star von Borussia Dortmund den DFB-Coach in höchsten Tönen gelobt. "Er hat den deutschen Fußball im letzten Jahrzehnt nach oben gebracht, das sollte man trotz der schlechten WM anerkennen. Wir vertrauen ihm nach wie vor", sagte Reus.

Joachim Löw vor Entlassung: Reus kann es sich "überhaupt nicht" vorstellen

Löw steht wegen der verpatzten WM 2018 mit dem Vorrunden-Aus gegen Südkorea, Schweden und Mexiko seit Monaten in der Öffentlichkeit stark in der Kritik. Der Coach könnte mit der deutschen Nationalmannschaft sogar aus der Liga A der Nations League sogar abstiegen. Trotzdem hält Reus zu Löw. Er könne sich "überhaupt nicht" vorstellen, dass der Bundestrainer in naher Zukunft entlassen oder seinen Job freiwillig aufgeben wird. "Er wirkt auf mich auch sehr entspannt, aber gleichzeitig akribisch wie immer", so Reus.